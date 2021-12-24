Mezitli Belediyesi, vatandaşlara tansiyon ve şeker ölçümü yaptı

Mezitli Belediyesi, özel bir hastane ve bir sivil toplum kuruluşunun işbirliğinde vatandaşlara tansiyon ve şeker ölçümü yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli’nin en yoğun bölgelerinden birisi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı bankalar otobüs durağı yanında, iki gün boyunca 09.0011.00 saatleri arasında gerçekleştirilen şeker ve tansiyon ölçümüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sağlık görevlileri tarafından şeker ve tansiyon ölçümü yapılan vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için bilgilendirmeler yapılarak broşürler verildi. Ölçümlerin sonucunda sorun tespit edilen vatandaşlara ilgili sağlık kuruluşlarına gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.



“Vatandaşlarımızın aktif ve kaliteli şekilde yaş alması için tüm önlemleri alıyoruz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da standın açıldığı yere giderek şeker ve tansiyon değerlerini ölçtürdü. Ölçüm için gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tarhan, özellikle pandemi sürecinde sağlığın ve sağlık hizmetlerinin daha fazla önem kazandığını söyledi. Önceki yıllarda da çeşitli kurum ve kuruluşlarla benzer sağlık taramaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak hangi yaşta olursa olsun gerek çalışanlarımızın gerekse tüm vatandaşlarımızın aktif ve kaliteli şekilde yaş alması için tüm önlemleri alıyor, bu alandaki hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de belediye personelimiz arasında sağlık taraması gerçekleştirdik. Bugün de vatandaşlarımıza sağlığın önemine dikkat çekmek amacıyla şeker ve tansiyon ölçümü gerçekleştirdik. Sağlık kuruluşlarında kısa sürede yapacakları ölçümlerle erken teşhis yapılmasının olabilecek sağlık sorunlarının çözümü açısından büyük öneme sahip olduğunu anlatmaya çalıştık. Paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.