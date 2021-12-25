Mersin'de Noel ayininde 'Barış ve beraberlik' mesajı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde barış için birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine HDP Milletvekili Rıdvan, Kilisenin Ruhani Reisi Roshan Cordeiro ve cemaat üyeleri katıldı. Ayinde Hristiyan cemaati mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ayini Kilise Ruhani Reisi Roshan Cordeiro ile Roma'dan gelen Rahip Antuan İlgit yönetti. Noel ritüellerini gerçekleştirildikten sonra dua törenine geçildi. Cordeiro ile İlgit, insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek insanların birbirine karşı hoşgörülü olmaya davet etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2021-12-25 01:04:30



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