Mut’ta doğal gaz boru hatları döşenmeye başlandı

Mersin’in Mut ilçesinde doğalgazla ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçeye Karaman üzerinden getirilecek doğalgaz için boru hatları döşenmeye başlandı.

2020 yılı Nisan ayında Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Mut’a doğal gaz getirilmesi için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Alınan bu kararın ardından Mut’un doğal gaza kavuşması için Mut Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında, BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde ihalesi yapılmış ve Mut’a doğalgaz getirilmesi için tamamlanan bu süreçlerin ardından, boru hatları döşenmeye başlandı.

Konu hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “İlçemizde doğalgaz çalışmaları kapsamında bugün itibariyle ilk kazma vurulmuş ve planlamalar doğrultusunda çalışmalar süratle başlamıştır. Başkan yardımcımız Hüseyin Salgur çalışmalara katılmış ve belediye olarak doğalgaz konusunda belediyemize düşen her konuda desteğimizin olduğunu bildirmiştir. Bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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