Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)TÜRKİYE genelinde düzenlenen 'Tırpan' operasyonu kapsamında, Mersin'de 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik 'Tırpan' operasyonu Mersin'de de gerçekleştirildi. Operasyonun Mersin ayağında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan Mersin'de eş zamanlı çok sayıdaki adrese baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 3 pompalı tüfek, 25 kartuş ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. B.İ., R.A., H.K., Y.Ü., Y.Y., B.E., M.Y., F.K., F.D. ve R.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-12-25 12:14:47



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