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Tescilli Erdemli muzu geçim kaynağı oldu 18 yıl önce 3 fide ile başladı şimdi 240 ağacı var Mersin’in Erdemli ilçesine has tür olan açıkta yetişen tescilli muzu, zarar ettiği domates serasının yerine diken 57 yaşındaki 3 çocuk babası, aracıları da aradan çıkartarak pazarda satış yaparak geçimini sağlıyor

İHA

Tescilli Erdemli muzu geçim kaynağı oldu 18 yıl önce 3 fide ile başladı şimdi 240 ağacı var Mersin’in Erdemli ilçesine has tür olan açıkta yetişen tescilli muzu, zarar ettiği domates serasının yerine diken 57 yaşındaki 3 çocuk babası, aracıları da aradan çıkartarak pazarda satış yaparak geçimini sağlıyor

Mersin’de 3 çocuk babası Şakir Turhan, 8 yıl boyunca sera da diktiği domatesten zarar edince, yerine açıkta ekimini yaptığı 240 adet tescilli Erdemli muzu sayesinde 18 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor. Kanser ve koah hastası olan Turhan, bahçesi sayesinde stresten uzak bir hayatta sürerek yaşama tutunuyor.
57 yaşındaki 3 çocuk babası Şakir Turhan, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunun evinin yanındaki bin 600 metre kare yerdeki arazisine 18 yıl önce, 8 yıl boyunca zarar ettiği domates serasını sökerek Erdemli’nin tescilli muzunu açıkta ekti. İlk başta 3 adet örnek diken ve verim alan Turhan fide sayısını 240’a çıkardı. Aracıları da ortadan kaldıran ve yetiştirdiği muzları sarartıp hafta bir gün pazara çıkarak satan Turhan bu sayede yıllarca evinin geçimini sağladı. Kanser hastası olmadan önce bahçesiyle daha sık ilgilenen ve yılda 20 ton ürün alan Turhan, hastalığı nedeniyle çok ilgilenemediği bahçesinden şimdiler de de 6 ton muz hasadı yapıyor. Hasat ettiği muzların büyük bir bölümünü köylü ve üretici pazarından satan Turhan, az bir kısmını da Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere farklı illere kargoyla gönderiyor.
Babasından kendisine bir domates serası kaldığını aktaran Şakir Turhan,” Domates serasından 8 senede 8 defa zarar ettiğim için seranın dışına deneme için yerli muzu diktim. Oda baktım oluyor. Domates serası ile karşılaştırdığım zaman bir birine zıt görünüyordu. Domatesin masrafı yüzde 80, muzun masrafı ise yüzde 20’ydi. Seradan hiç kazanmadım, haldeki kazandı, en sonunda serayı söktüm, yeri komple muz bahçesi yaptım” dedi.

“Besleyici, şeker hastalarının bir numaralı ilacı”
Erdemli muzunun tescilli ve kendisine has olduğuna değinen Turhan, ”Başka yerde yetişmez. Bahçesi az olduğu için Erdemli’nin kendi ihtiyacını zor karşılıyor. Türkiye genelindeki insanların çoğu bilmez. Diğer türleri bilirler. Bunu bilenler ise sipariş eder. Kargoyla isterler belirli kiloda gönderiyoruz onu da. Ankara, İstanbul, Antalya’ya gönderiyorum. Antalya’da normal Anamur muzu var ama Erdemli yerli muzu yok. Erdemli muzunu derlesen toplasan 10 bahçeyi geçmez. Her zaman için Erdemli muzuna sahip çıkalım. Besleyici, şeker hastalarının bir numaralı ilacı. 18 yıldır bu işle uğraşıyorum. Domates serasını söktükten sonra 18 yıldır bu muzu yetiştiriyorum. Kendim sarartıyorum, kendim satıyorum. Dışarıya toplu olaraktan vermiyorum. Aradakiler harcamaya çalışıyorlar, ben aracıyı aradan kaldırdım. Kazancı güzel. Bir dönüm 600 metre kare yerim de bahçem 240 ağaçtır. Ortalama iyi bakarsam 2025 ton verir, kötü bakarsam 67 tonda kalırım. Şuanda kendim kanser hastası olduğum için doğru dürüst bakamıyorum ama 6 ton muz alıyorum. Kendim sarartıp sattığım için geçimimi telafi ediyor” diye konuştu.

Bahçe, sağlığına da iyi geliyor
Kanser ve koah hastası olduğunu anımsatan Turhan, ”Halen tedavi görüyorum, ilik nakli olacağım. Almış olduğumuz terapiler bizi asabileştiriyor. Bahçeye girdiğimiz zaman stresimizi atmış oluyoruz. Öyle bir faydası oluyor sağlık açısından. Kafana göre takılıyorsun hem çalışıp enerjini harcamış oluyorsun hem de kanserle mücadelede destek veriyor. Moralini düzgün tuttuğun taktir de kanseri de yenmiş oluyorsunuz. Moralimi düzgün tutmasaydım şimdiye çoktan hayatım sonlanmıştı” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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