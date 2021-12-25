500 öğrenci "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı Öğrenci ve öğretmenler, harçlıklarından biriktirdikleri paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

500 öğrenci "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı Öğrenci ve öğretmenler, harçlıklarından biriktirdikleri paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İHA

Mersin Erdemli'de yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmenlerden oluşan "İyilik Kulübü" gönüllüleri iç ısıtan bir projeye imza atarak "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı.

500 öğrenci "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı Öğrenci ve öğretmenler, harçlıklarından biriktirdikleri paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Mersin Erdemli'de yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmenlerden oluşan "İyilik Kulübü" gönüllüleri iç ısıtan bir projeye imza atarak "Gayemiz İyilik" hareketini başlattı.
Tüm canlılara yardım edebilmek üzere yola çıkan Gaye Okulları öğrenci ve öğretmenleri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Öğrenciler kendi imkanlarıyla kimi engellilerin elinden tuttu, kimi engellilere tekerlekli sandalye ulaştırdı.
Öğrenciler, hazırladıkları temelde iyiliği merkeze alan projeleriyle birçok alanda farkındalık oluşturup topluma örnek olmayı hedefliyor.
Duyarlı öğrenciler son olarak yaptıkları etkinlikte görme engelli ve tekerlekli sandalyedeki vatandaşların trafikte yaşadıkları sorunlara, el ele tutuşarak yürüyüp dikkat çekti. Ortaya ise iç ısıtan görüntüler çıktı.
Proje koordinatörü Nezir Arslan, "Gelecek planı yapmak sadece söz ile olmuyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerle geleceğimizi emanet ederken onları iyilik kavramıyla tanıştırıp yaşamlarının bir parçası olmasını istiyoruz. Geleceğimizin temelleri çocuklarımıza ve gençlerimize karşı sevgi beslemek ve geleceğimizi emanet edeceğimiz bu çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerinin geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamak zorundayız. Yapılacak her türlü yardım ve destek faaliyetinin kişilerin sağlıklı aile ve sosyal ilişkiler kurabilmesinin, kendisine ve çevresine güven duyabilmesinin, sorgulayabilen, araştırabilen, hür iradesiyle kendi kararlarını alabilen toplumsal ahlak kurallarına bağlı bireyler olarak yetişebilmesinde çok önemli olduğu, dolayısıyla bazı eğitimlerle ve öğretilerle desteklenmesinin şart olduğunun bilincindeyiz. Sahip olduğumuz bu farkındalık doğrultusunda 'İyilik Kulübü'nün çatısı altında umut dolu aydınlık yarınlar için yapılan çalışmalara gönülden bizlerde sonuna kadar destek olacağız. Bir sonraki etkinliğimizde ise çocuklarımız ihtiyaç sahibi okuyan arkadaşlarına yardım için yola çıkacak" dedi.
Öğrenciler ise iyilik kulübü olarak herkese yardımcı olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üreticilere avokado yetiştiriciliği eğitimi
YEREL HABERLER Üreticilere avokado yetiştiriciliği eğitimi
Tekli: "Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayi yatırımları Anadolu’ya yayılmalıdır" Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Yönetimi, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Tekli: "Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayi ...
Mersin Üniversitesi'nden 'Kariyer Mersin Projesi'ne destek
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi'nden 'Kariyer Mersin Projesi'ne ...
Tescilli Erdemli muzu geçim kaynağı oldu 18 yıl önce 3 fide ile başladı şimdi 240 ağacı var Mersin’in Erdemli ilçesine has tür olan açıkta yetişen tescilli muzu, zarar ettiği domates serasının yerine diken 57 yaşındaki 3 çocuk babası, aracıları da aradan çıkartarak pazarda satış yaparak geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Tescilli Erdemli muzu geçim kaynağı oldu 18 yıl önce ...
Tırpan operasyonu kapsamında Mersin'de 10 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tırpan operasyonu kapsamında Mersin'de 10 kişi ...
Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı
Mut’ta doğal gaz boru hatları döşenmeye başlandı
YEREL HABERLER Mut’ta doğal gaz boru hatları döşenmeye başlandı
Mersin'de Noel ayininde 'Barış ve beraberlik' mesajı
YEREL HABERLER Mersin'de Noel ayininde 'Barış ve beraberlik' mesajı
Mezitlililer yeni yıla kutlamalarla girecek
YEREL HABERLER Mezitlililer yeni yıla kutlamalarla girecek
Mezitli Belediyesi, vatandaşlara tansiyon ve şeker ölçümü yaptı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, vatandaşlara tansiyon ve şeker ...
Taki Bakar TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı sona erdi Akdeniz Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim programına 30 kursiyer katıldı Başkan Gültak: “Eğitim programlarının tesislerimizde yapılması mutluluk verici”
YEREL HABERLER Taki Bakar TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı ...
ORKÖY destekleri köylüyü mutlu etti
YEREL HABERLER ORKÖY destekleri köylüyü mutlu etti
Vali Su: "Kütüphanesiz okulumuz kalmadı"
YEREL HABERLER Vali Su: "Kütüphanesiz okulumuz kalmadı"
Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan’a 5 bin TL teşekkürü
YEREL HABERLER Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan’a 5 bin TL ...
Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu
Vali Su, dereceye giren öğrenciyi kabul etti
YEREL HABERLER Vali Su, dereceye giren öğrenciyi kabul etti
Mezitli Belediyesinin kompost projesi üniversite de tez konusu oldu
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin kompost projesi üniversite de ...
Arslan: "AB ülkeleri bant alımında gözünü Türkiye’ye çevirdi"
YEREL HABERLER Arslan: "AB ülkeleri bant alımında gözünü Türkiye’ye ...
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de fahiş fiyat denetimi Zabıta ekiplerince merkez Toroslar ilçesinde bakkal, toptancı ve marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de fahiş fiyat denetimi Zabıta ekiplerince ...
Mersin'de 'fahiş fiyat' denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de 'fahiş fiyat' denetimi
Küçük Oğuzhan'ın hayali polis olmak
YEREL HABERLER Küçük Oğuzhan'ın hayali polis olmak
Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba serbest
YEREL HABERLER Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba ...
Yavruyken alıp büyüttüğü 'Paşa' adlı papağanı iş yerinden çalındı
YEREL HABERLER Yavruyken alıp büyüttüğü 'Paşa' adlı papağanı iş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.