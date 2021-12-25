Teknoloji Atölyesindeki çocuklar yeni yarışmalara hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde eğitim alan öğrenciler, kısa sürede aldıkları iki ödülün ardından yeni başarılara imza atmak için çalışıyor. Ortaokul düzeyindeki öğrenciler 15 Ocak’ta Adana’da yapılacak VEX Robotics Yarışmasına hızlı bir robot tasarlayarak hazırlanırken, lise düzeyindeki öğrenciler ise İstanbul’da 89 Ocak’ta gerçekleştirilecek VEX Robotics Yarışmasına katılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek amacıyla açtığı teknoloji atölyelerinde, öğrencilerin azimli çalışmalarıyla başarılı sonuçlar alınıyor. Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde eğitim alan ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, kısa sürede aldıkları iki ödülün ardından yeni başarılara imza atmak için yoğun şekilde çalışıyor.



Yeni yarışmalara hazırlıyorlar

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atölyede çalışmalarını gerçekleştiren ortaokul düzeyindeki öğrenciler, 15 Ocak’ta Adana’da yapılacak VEX Robotics Yarışmasına hızlı bir robot tasarlayarak hazırlanıyor. Lise düzeyindeki öğrenciler ise İstanbul’da 89 Ocak’ta gerçekleştirilecek VEX Robotics Yarışmasına katılacak.

Küresel Sağlık Gaming Hackathonu Oyun Geliştirme Yarışmasına katılan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinin lise düzeyindeki takımı Türkiye 2’nciliği elde etmişti. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Eğitimde İnovasyon Derneği ve STEM Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Kodlama Yarışmasına katılan ortaokul düzeyindeki öğrenciler ise uyumlu ve örnek çalışmalarıyla jüri özel ödülüne layık görülmüştü.



“Önümüzdeki yarışmalarda da iyi bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz”

Tarsus Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyesi öğretmenlerinden Bekir Küçükala, öğrencilerle birlikte çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek, “Çocuklarla birlikte önümüzde olan yarışmalara hazırlık için robotları yapıyoruz. Daha önce katılmış olduğumuz bir yarışmada bir robotumuz vardı ama bunu daha da geliştirmek için çocuklarla şu an hız üzerine çalışan bir robot yapıyoruz. Bu takımımızla birlikte önümüzdeki yarışmalarda da iyi bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Öğrencilerinden Azra Yılmaz da “Takımızla birlikte ocak ayında yapılacak yarışmaya hazırlanıyoruz, robot tasarlıyoruz. Gelecek haftalarda sosyal sorumluluk projelerine de başlayacağız” diye konuştu.

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