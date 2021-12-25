Mersin'de Hristiyan vatandaşlar Noel Bayramı'nı kutladı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'de Latin Katolik Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve peder Antuan Ilgit'in yönettiği ayin sırasında tarihi kilise ışıklarla donatıldı. Vatandaşların Noel Bayramı'nı kutlayan peder Ilgit, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. İlahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.