Destici'den Başkan Seçer'e ziyaret Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Şiarımız herkesi kucaklamak"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, İl Başkanı Alpay Yalman ve il yönetimi ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Seçer, Destici ve heyetine kente ve kendilerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Hepimiz hizmet anlayışıyla bu görevlerde bulunuyoruz. Şu anda da hem değerli bir siyasi kurumun genel başkanısınız hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde millet iradesini temsil ediyorsunuz. Mersin Güney’in, Akdeniz’in incisi. Coğrafyamız; bir tarafımıza Toros dağları diğer tarafımızda Akdeniz. AdanaAntalya arasında cennetten bir köşe. Önemli ekonomik potansiyel içeren bir kent. Liman kentiyiz ve Türkiye’nin de en önemli kapasite açısından da stratejik konum açısından da en değerli limanına sahibiz. Üretimin, çalışmanın yoğun olduğu bir yer” dedi.

“Mersin gelecek açısından umut vaat ediyor”

Başkan Seçer, Mersin’in gelecek açısından umut vadeden bir kent olduğunu belirterek, “Mersin’i çok önemli bir özelliği var. Göçlerle kurulmuş bir kent. Mutlaka bu hinterland çok kadim bir hinterland ama Mersin, şehir merkezi olarak, şehirleşme burada bir balıkçı kasabasından kent hüviyetine dönüşme 200 yıllık bir mazi içeriyor. Oysaki Tarsus’un 8, 10 bin yıllık tarihini konuşabiliriz. Silifke, Anamur aynı şekilde. Biz bir anlamda genç bir kentiz ama bütün bir bölge olarak da çok kadim bir bölgeyiz” diye konuştu.

Seçer, Mersin’in 1970’lerden sonra yoğun bir göçe maruz kaldığını ifade etti. Suriye’deki gelişmelerden sonra da çok göç aldıklarını belirten Seçer, kentte kayıtlı 240 bin ve kayıt dışı ile birlikte de 400 bin civarında Suriyeli misafir olduğunu söyledi. 16 bin kilometrekare alan içerisinde toplam 2.3 milyon kentte yaşayan vatandaş olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti: “Hangi renge, hangi dünya görüşüne mensup olursa olsun hizmet götürürken bu insanları kucaklama, asla ayrım yapmadan kucaklama şiarıyla görev yapıyoruz. Ayrımcılık dinimiz açısından da vicdanımız, görüşümüz açısından da hukuken de çok kabul edilebilir bir durum değil. Aslında bütün bu renklere rağmen burada çok huzurla yaşadığımız bir kent. Dışarıdan görüntü itibari ile çok kozmopolit görünse de çok stratejik ya da Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından problemli bir bölge görüntüsüne geriden beri gelen bir kafalara kazınmış

bir düşünce varsa da bunun yanlış olduğunu söylemek isterim. Tabi merkezi yönetimden de kentin beklentileri var. Bu vesileyle bunu da size aktarmak isterim. Çünkü Ankara’da bizleri temsil ediyorsunuz. Özellikle bu bölgede ana konteyner limanı, bu çok önemli. Bu bölgeye muazzam bir değer katacak, Türkiye’ye muazzam bir değer katacak. Şu anda Cumhurbaşkanlığı yatırım programda var. 12. Kalkınma Planında var. Ancak faaliyete geçmedi. Yani bu proje somut olarak ete, kemiğe bürünmedi. Bu konuda beklentilerimiz var."

“Bizim şiarımız herkesi kucaklamak”

Seçer, farklı partilerin çatısı altısında olduklarını fakat herkesin ortak noktasının Türkiye’ye hizmet etmek olduğunun altını çizerek, “Bizim buradaki şiarımız herkesi kucaklamak. Merkezi yönetimin de buraya bakarken bu bakış açısıyla bakmasını, burada belediyemizin çalışmalarını kolaylaştıracak işlere katkı sunmasını, yardımcı olmasını hassaten sizin nezdinizde rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Başkan Seçer’e görevinde başarılar dilerken, Türkiye’ye hizmet etme noktasında birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Destici, belediye başkanlarının seçilene kadar partileri olduğunu ancak seçildikten sonra partileri olmadığını belirtti. Belediye başkanlarının kentte yaşayan herkesin belediye başkanı olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi: “O hassasiyeti göstereceğinize inanıyoruz. İlçelere de baktığımız zaman ilçelerin aşağı yukarı 10, 11 tanesi Cumhur İttifakı’na mensup partilerde. Bu belediye meclis üyeliğine de yansıyordur tabi ki. Ama burada önemli olan Türkiye ve özelde de Mersin’de hem şehir merkezinde yaşayan hem de diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet daha iyi nasıl götürülür, daha iyi nasıl oradaki talepler karşılanır? Burada mutlaka ama mutlaka el birliği ile güç birliği yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bir görevimiz var. Ankara milletvekiliyim ama genel başkan olmam sebebiyle bütün Türkiye’nin bütün vilayetlerin milletvekiliyim. Bunu da gittiğim yerlerde söylüyorum ve buradan aldığımız talepleri de hem kamuoyunda dillendirmemiz gerekeni kamuoyunda, mecliste dile getirmemiz gerekeni mecliste, hükümet nezdinde dile getirmemiz gerekenleri de hükümet nezdinde dile getiriyoruz. Ben bu konuları da gündemime aldım. Arkadaşlarımızla da istişare yapıp inşallah Mersin halkı için, Mersinimiz için bunlara da inşallah destek vereceğiz.”

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