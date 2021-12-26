Tarsus İdmanyurdu - Bucaspor 1928: 1-1

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy xx, Vedat Demir xx, Göktuğ Hazar Erel xx

TARSUS İDMANYURDU: Abdulaziz xxCengiz xx (Nurullah dk. 61 x), Yasin xx (Ferhat dk. 77 x), Artun xx (Muharrem dk. 90+2 x), Yılmaz xx (Abdussamed dk. 46 x), Tufan xx, Azad xx, Ahmet xx, Sefa xxx, Furkan xx (Aytaç dk. 77x), Sinan xx

BUCASPOR 1928 : ŞenerOnur xx, Berke xx (Yusuf dk. 64 x), Tunç xx (Osman dk. 76 x), Metin xx, Gökhan xx, Enes xx (Recep dk. 85 x), Abdullah xx, Alper xx (Ufuk dk. 46 x), Saruhan xxx (Cuma dk. 85 x), Mehmet xxx

GOLLER: Furkan (dk. 58 ) (Tarsus İdman Yurdu), Tunç (dk. 52) (Bucaspor 1928)

SARI KART: Yasin, Sefa (Tarsus İdman Yurdu), Mehmet, Ufuk (Bucaspor 1928 )TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-12-26 15:31:38



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