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Başkan Seçer, Noel kutlamasına katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 2022 yılına giriyoruz, umutlarımızı yeşertmeliyiz"

İHA

Başkan Seçer, Noel kutlamasına katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 2022 yılına giriyoruz, umutlarımızı yeşertmeliyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi’nde düzenlenen ‘Noel Kutlaması’na katıldı. Mersin’in medeniyetlerin beşiği olduğunu söyleyen Seçer, "Mersin, dinlerin buluşma noktası, uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim bir kültürü ve geçmişi olan bir kent” dedi.
Mersin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Peder Roshan Cordeiro tarafından yönetilen ayinde ilahiler ve İncil’den bölümler okundu. Ayinin ardından törene geçildi. Törende konuşan Başkan Seçer, herkese güzel bir gün dileyerek, “Noelinizi kutluyorum. Peder Roshan’ın dediği gibi çok müstesna bir kentte yaşıyoruz. Mersin barış, kardeşlik kenti. Mersin medeniyetlerin beşiği, dinlerin buluşma noktası, uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim bir kültürü ve geçmişi olan bir kent. Öncelikle böyle bir şehirde yaşamaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Eminim ki bu gururu sizlerin duygularının tercümanı olarak da ifade etmiş oldum. Biliyorum ki Mersin’de yaşayan her hemşehrim, her vatandaşım burada olmaktan, burada yaşamaktan gurur duyuyordur” ifadelerini kullandı.
Seçer, şehrin belediye başkanı olarak hemşehrilerinin güven ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlama vazifesinin olduğunu belirterek, “Elbette yol yapacağız, elbette belediyeciliğin gerektirdiği her türlü hizmeti hemşehrilerimize ulaştıracağız ama öncelikli olarak onların kalbine girmenin çok daha önemli olduğunu biliyorum ve bu felsefeyle, bu düşünceyle, bilinçle 2,5 yıldır güzel kentimiz Mersin’de belediye başkanlığı görevimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
“2022 yılına giriyoruz. umutlarımızı yeşertmeliyiz”
Seçer, geçtiğimiz yılın pandeminin yoğun tahribatının devam ettiği bir yıl olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Dualarımız pandeminin bir an önce bitmesi, insanlığın bu illetten kurtulmasıydı. Onun için de 2021 yılı önce iyileşme ve sonra da tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu sevgi yılı olsun diye düşünmüştük ve 2021 yılını anarken belediye olarak, 'iyileşme ve sevgi yılı’ olarak anmıştık. Şimdi 2022 yılına giriyoruz. Umutlarımızı yeşertmeliyiz. Elbette dünyanın başındaki bu illet devam ediyor. Bunun yanında yakın coğrafyada her birimizi ilgilendiren savaşlar devam ediyor. Dünyanın her noktasında acılar, gözyaşları, kan, duman devam ediyor. Kentimize, ülkemize ve dünyaya dair inancımızı yitirmeyelim. Umudumuzu hep sürdürelim istiyoruz. Mersin’de yaşayan yurttaşlar olarak kentimize inanç ve umut yılına giriyoruz. Biz 2022 yılını Mersin’de yaşayan her yurttaşımızın kentine inançlı ve umutlu olmasını diliyoruz, istiyoruz. Umutlarımız, enerjimiz, sevgimiz, saygımız, birliğimiz, beraberliğimiz hiç bitmesin. Hristiyan yurttaşlarımızla beraber olmak bana ayrı bir mutluluk verdi. Sizlere iyi hissettirmek, sizleri huzurlu hissettirmek benim için çok değerli. Bayramınızı kutluyorum. Daha nice bayramlarda sağlık, huzur, refah içerisinde beraber olmayı diliyorum.”
“Mersin Türkiye’de var olan eşsiz bir kenttir”
Mersin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Peder Roshan Cordeiro ise “Size hoş geldiniz demiyorum. Zira beni gönül evinize siz davet ettiniz. Sevgi dolu kilisemizde bu sevdayı, gönül birliğini, gözlerinizdeki ortak pırıltıyı görünce ben sadece şunu söylemek istiyorum; hoş buldum. Mersin barış kentimizdir. Türkiye’de var olan eşsiz bir kenttir" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Çukurova Çok Sesli Korosu’ndan oluşan Covid’s X adlı vokal grubun Noel konserini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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