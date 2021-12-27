Evimiz Atölye Projesinin 5'inci adresi Güneş Mahallesi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Evimiz Atölye Projesi' bir mahallede daha başladı. Projenin 5’inci mahallesi olan Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi’nde yaşayan 63 kadın, 4 haftalık eğitimin ardından üretim sürecine geçti.

Toroslar ilçesi Mevlana, Akdeniz ilçesi Turgutreis, Tarsus ilçesi Yeşil ve Erdemli ilçesi Tömük mahallelerinde sürdürülen projeye, Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi de eklendi. Büyükşehir Belediyesinin gönüllü eğitmenleri, projeye katılan kadınlara 4 haftalık eğitim verdi. Kadınlar, çoraptan oyuncak üretiminin püf noktalarını öğrendi. Eğitim sürecinin ardından Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü Meral Seçer ile bir araya gelen kadınlar, oyuncak üretimine başlayacak. Üretilen oyuncaklar Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak, kentteki çocuklara dağıtılacak. Bu sayede evdeki gizli iş gücünü açığa çıkartan kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlayacak.



“Ürettikleri ürünlerin karşılığında bir gelirleri oluyor ve onlara bir özgüven aşılıyor”

Meral Seçer, Evimiz Atölye Projesinin 5’inci durağı olan Güneş Mahallesi’nde kadınlarla bir araya geldiklerini belirterek, “Burada kadınlarımızla sohbet ettik. Bu projede gerçekten ne kadar mutlu olduklarını gördük. Çünkü evde gizli kadın iş gücünün ortaya çıkmasının, kendilerine ek gelir elde etmelerinin onlar için çok mutluluk verici ve motive edici bir olay olduğunu gördük. Ayrıca burada sosyalleşmeleri ve daha farklı projelerde de yer almak istemeleri bizim için sevindirici oldu. Evdeki gizli kadın iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi, kadınların da kendilerini daha güçlü hissetmelerine sebep oluyor. Çünkü kendi emekleriyle ürettikleri ürünlerin karşılığında bir gelirleri oluyor ve onlara bir özgüven aşılıyor. Daha fazla, daha farklı şeyler yapmak istemeleri de bunun göstergesi oluyor” dedi.

Kendileri için de mutluluk verici ve motive edici bir proje olduğunu söyleyen Seçer, “Bu projemiz devam edecek. Özellikle dezavantajlı bölgede yaşayan kadınlarımız, arazisi, bahçesi, bağı olmayan yani evde sınırlanmış olan kadınlarımız için bu tür eğitimler çok önemli ve sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinde gönüllü eğitmen Müge Erdin, Güneş Mahallesi’nde sürdürdükleri çalışmayla ilgili, “Güneş Mahallesi’nde 4 hafta eğitim verdik. Uyuyan bebek ve bebek öğrettik. Şimdi onların malzemelerini hazırladık. Her bir öğrenciye 50’şer bebek vereceğiz. 15 gün süre vereceğiz. Onu da gelip toplayacağız, ücretlerini verecekler. Bebekleri alacağız” ifadelerini kullandı.

Projeye katılan kadınlardan Emine Fidan, bu tarz çalışmalara hevesli olduğunu vurgulayarak, “Baktım burada da etkinlik var. Ben de geldim, katıldım. Bize bu oyuncakları öğrettiler. 23 haftada öğrendik. Hocalar da yardımcı oldular. İyi geçti, 3 hafta içinde başardık. Zaten böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Vahap Başkan’a böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ederiz. Biz de evimize katkıda bulunacağız onun sayesinde” dedi.

Kadınlardan Kıymet Riyal, “Geldik kayıt olduk. Hocalar geldi, 3 haftadır geliyoruz. Bize kesmeyi, dikmeyi gösterdiler. Güzel bir iş. Biz eskiden bilmiyorduk çoraptan böyle şeylerin çıkacağını" ifadelerini kullandı.

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