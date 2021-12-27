Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan her mahallede asfalt, kaldırım, karo ve kilitli parke taşı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırladığı planprogram çerçevesinde ve güçlendirilen araçgereç ile ekipman desteği sayesinde, ihtiyaç duyan her mahalleye aralıksız hizmet sunmaya, Akdeniz’i değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Şevket Sümer Mahallesinde, iş makineleri yardımıyla yeni açılan bir sokakla birlikte Okan Merzeci Caddesinin kuzeyi ile ihtiyaç duyan diğer birçok sokakta, ayrıca tarım ve sanayi işletmelerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölgelerde asfalt kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştirildi. Aynı mahallede kaldırım karo çalışması da yapan ekipler, Yeşilçimen Mahallesinde ise yama öncesi zeminde bulunan çamurlu kısımları iş makineleri yardımıyla temizledi, ardından dolgu malzemesini serip sıkıştırdı, son olarak da sokakları asfaltla kapladı.

Hal Mahallesinde de daha önce belirlenen bir ada içinde yer alan 5 sokakta kaldırımların kilitli parke taşları döşenip yenilendi. Müfide İlhan Mahallesinde, çeşitli sokaklarda asfalt yama çalışması yapan ekipler, Siteler Mahallesinde de kaldırım yenileme hizmeti gerçekleştirdi.

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