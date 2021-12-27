En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı.

Yangın, Fahrettinpaşa Mahallesi 1405 Sokak No 13’teki evde çıktı. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu ailelerin kaldığı 2 katlı müstakil evin zemin katında, iddiaya göre sobadan çıkan kıvılcım eşyaların yanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.