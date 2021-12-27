Bu kıraathanede çaylara kadın eli değiyor Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki bir kıraathanenin çaycısı, 54 yaşındaki Hayriye Eroğlu Kıraathanede çalışmanın hiçbir zorluğu olmadığını belirten Eroğlu, tüm kadınlara da hiç kimseye muhtaç olmadan çalışmaları çağrısında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu kıraathanede çaylara kadın eli değiyor Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki bir kıraathanenin çaycısı, 54 yaşındaki Hayriye Eroğlu Kıraathanede çalışmanın hiçbir zorluğu olmadığını belirten Eroğlu, tüm kadınlara da hiç kimseye muhtaç olmadan çalışmaları çağrısında bulundu

İHA

Bu kıraathanede çaylara kadın eli değiyor Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki bir kıraathanenin çaycısı, 54 yaşındaki Hayriye Eroğlu Kıraathanede çalışmanın hiçbir zorluğu olmadığını belirten Eroğlu, tüm kadınlara da hiç kimseye muhtaç olmadan çalışmaları çağrısında bulundu

– Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki bir kıraathanede, çaylara kadın eli değiyor. Kıraathanede çaycılık yapan 54 yaşındaki Hayriye Eroğlu, “Bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yok” diyerek, kadınlara örnek oluyor.
Hayriye Eroğlu, kıraathanede çaycılık yaparak ‘erkek mesleği’ algısını yıkan kadınlardan biri. Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde bir kıraathanede çaycılık yapan Eroğlu, yaptığı işle kadınlara rol model oluyor. Kadınların her alanda üretken olabileceklerini gösteren Eroğlu, diyaliz hastası olmasına karşın çaycılık yaparak, azmiyle takdir topluyor.

Başkan Yılmaz, Eroğlu’nu çay ocağında ziyaret etti
Esnaf ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kıraathanede hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Kıraathanede çaycılık yapan Hayriye Eroğlu’nu da çay ocağının başında ziyaret eden Başkan Yılmaz, “Çaylara hanım eli değerse daha da güzel olur” diyerek, tüm siparişleri yetiştirmeye çalışan Eroğlu’nu tebrik etti.

“Herkesin kolunda bir altın bileziği olsun”
Aynı zamanda diyaliz hastası da olan Eroğlu, “Bir kadın olarak üretken olmayı seviyorum. Kabuğuma çekilmedim. Kıraathanede çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Her kesimden insan geliyor buraya. Bütün kadınlara öneriyorum. Çalışsınlar. Herkesin bir mesleği, kolunda altın bileziği olsun. Hiç kimseye muhtaç olmasınlar, ekonomik özgürlüklerini kazansınlar” dedi.
Kıraathaneye gelen vatandaşların, kendisini gördüklerinde ilk başta şaşırdıklarını ama zamanla alıştıklarını belirten Eroğlu, “Kıraathaneler sadece oyun oynanan yerler değil. Buraya gelenler her şeyi paylaşıyorlar. Türkiye’nin gündemi burada konuşuluyor. Bu mesleği yaptığım için mutluyum” ifadelerini kullandı.
Toroslar Belediyesinin Gönül Bağı Projesi kapsamında hayata geçirdiği Gönül Bağı Kadın Danışma Biriminin çalışmalarını da yakından takip ettiğini ve bu çalışmaların kendisi için de bir ilham kaynağı olduğunu kaydeden Eroğlu, kadınlara sunduğu destekler ve iş hayatına teşvik etmesinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

“Hayriye Eroğlu, tüm kadınlara örnek oluyor”
Başkan Yılmaz da ilçenin geleceğine yön verecek projelerini oluştururken her zaman kadınlardan destek alan bir anlayışı benimsediklerini söyledi. Yılmaz, “Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif ve üretken olmalarını destekliyoruz. Kadınların iş hayatındaki adımlarını hızlandıran mesleki eğitim kurslarımız ve Kariyer Merkezimiz, ücretsiz düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor kurslarımız ve birçok projemizle kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, toplumun en birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadının elinin değdiği her yerde ve her işte başarı vardır” diye konuştu.
Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında, 46 branşta kadınlara meslek öğrettiklerini ve ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağladıklarını vurgulayan Yılmaz, “54 yaşındaki Hayriye Eroğlu da istenirse başarılamayacak iş olmadığını emekleriyle göstererek, tüm kadınlara örnek oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
YEREL HABERLER Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 ...
Yıldırım: “Ekonomi politikasına güvenmek zorundayız”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Ekonomi politikasına güvenmek zorundayız”
Tarsus’un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Tarsus’un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı
Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YEREL HABERLER Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
Haşemalı kardeşleri havuzdan çıkaran yöneticiye 10 ay hapis
YEREL HABERLER Haşemalı kardeşleri havuzdan çıkaran yöneticiye 10 ay ...
Atommash, Akkuyu NGS'nin 3’üncü güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işlemini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Atommash, Akkuyu NGS'nin 3’üncü güç ünitesi için ...
Usta gazeteciler Mezitli kadın üretici pazarında
YEREL HABERLER Usta gazeteciler Mezitli kadın üretici pazarında
Oyun Kolejinde yılbaşı etkinliği
YEREL HABERLER Oyun Kolejinde yılbaşı etkinliği
‘Mersin’de ekmeğe indirim’ haberleri yalanlandı Mersin ESOB Başkanı Dinçer, kentte vatandaşın aldığı somun ve pide ekmeğin halen 2 lira 50 kuruştan satıldığını, sadece lokantalara satılan açık ekmeğin 1 lira 25 kuruşa indiğini söyledi
YEREL HABERLER ‘Mersin’de ekmeğe indirim’ haberleri ...
Mezitli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına trafik eğitimi
YEREL HABERLER Mezitli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ...
Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Kentte son bir haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükselirken, aralarında dördüncü sınıf emekli emniyet müdürü C.G.'nin de bulunduğu 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi
YEREL HABERLER Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a ...
Mersin yeni yıla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersin yeni yıla hazırlanıyor
Evimiz Atölye Projesinin 5'inci adresi Güneş Mahallesi oldu
YEREL HABERLER Evimiz Atölye Projesinin 5'inci adresi Güneş ...
Mersin'de dar gelirlilere kıyafet desteği sürüyor Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Kıyafet Evi'nden 17 ayda 4 bin 600 dar gelirli aile faydalandı
YEREL HABERLER Mersin'de dar gelirlilere kıyafet desteği ...
Destici: "Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz 10 liraya, 11 liraya gelmedi" BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Üreticide limon 1 veya 1,5 lira Ankara'da markette 8-10 lira ya da burada 2 lira olan mandalina, portakal, orada 8 lira 10 lira” “Aradaki simsarlar maalesef ki maalesef çok fahiş fiyatlar kazanıyorlar” “Acaba 645 trilyonun 5 siyasi partinin kasasına girmesi doğru mudur? Hadi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener almayın bu sene bunu hazinede bırakın” “Birisinin keyif için taşıdığı köpek geliyor sizin çocuğunuzu parçalıyor. Sanki saldırıya uğrayan kız çocuğu değilmiş gibi site yönetimi kamuoyuna yansıdı diye babasını işten çıkartıyor” “Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanımızın olaydan haberi olması ve onun girişimleriyle şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlayacak”
YEREL HABERLER Destici: "Döviz düştü ama 18 lira olan bir ürün henüz ...
Başkan Seçer, Noel kutlamasına katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 2022 yılına giriyoruz, umutlarımızı yeşertmeliyiz"
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Noel kutlamasına katıldı Mersin ...
Destici: Devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın
YEREL HABERLER Destici: Devletten aldığın parayla bir elin yağda, ...
Tarsus İdmanyurdu - Bucaspor 1928: 1-1
YEREL HABERLER Tarsus İdmanyurdu - Bucaspor 1928: 1-1
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Bucaspor 1928: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Bucaspor 1928: 1
Mersin'de 6 operanın bale solistleri birlikte sahne aldı
YEREL HABERLER Mersin'de 6 operanın bale solistleri birlikte sahne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.