Çocuklar her pazar sahilde bocce oynuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik ve Sanat Merkezinde her pazar günü düzenlediği ücretsiz bocce etkinliği ile çocukları buluşturuyor. Bocce sayesinde bilişsel zekası gelişen çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte eğlenme ve sosyalleşme imkanı da buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Mersin Etkinlik ve Sanat Merkezinde her pazar günü ücretsiz bocce aktivitesi düzenleniyor. Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisindeki merkezde Beden Eğitimi Öğretmeni İmren Uzun’un eşliğinde yapılan bocce aktivitesi ile çocuklar keyifli bir gün geçiriyor.



“Uygulamalı olarak gösterdiğimizde ve videoyu izlettiğimizde daha hızlı kavrıyorlar”

Pazar günleri 11.3012.30 saatleri arasında Mersin Etkinlik ve Sanat Merkezi yanındaki Çocuk Hakları Parkında yapılan aktiviteyle ilgili bilgi veren Beden Eğitimi Öğretmeni Uzun, “Gruplar halinde de oynanıyor, tek de oynanıyor. Çocukların psikomotor becerilerini geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için yaptığımız bir etkinlik türü. İlk başta bu sporun tanıtımını yapıyoruz. Nasıl oynandığı ve nasıl başladığını anlatıyoruz. Topların tanıtımını yapıyoruz. Hedefleri belirliyoruz. Daha sonra oyuna başlıyoruz. Uygulamalı olarak gösterdiğimizde ve videoyu izlettiğimizde daha hızlı kavrıyorlar” dedi.



“Her yaştan çocuk oynayabilir, eğlenceli”

Çocuklardan kimi ilk defa bocce aktivitesine katılırken kimi ise bocce alanında daha önceki başarılarından bahsetti. 6 yaşındaki Ela Çiçek, “Çok küçük bir tane top var, onu atıyorsun. Bir yerde duruyor. Sonra böyle büyük toplar var, onu atıyorsun. Büyük topu küçük topa daha yakın atan oyunu kazanıyor. Duymuştum ama oynamamıştım. Çok beğendim, herkese öneriyorum. Hem insanların elini çalıştırıyor hem de eğlendiriyor” diye konuştu.

10 yaşındaki Ada Çiçek de “Bence her yaştan çocuk oynayabilir, çünkü bayağı eğlenceli. Çocuklara uygun bence, güzel” derken, 9 yaşındaki Ayşe Duru Demir ise daha önce oyunu oynadığını belirterek, “Bir kere oynamıştım, orada kazanmıştım. Kazanınca mutlu oluyorum. Park da güzel, arada sırada gelinebilir, oyunlar oynanabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.