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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık’a kadar açık olacak

İHA

Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık’a kadar açık olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Özgecan Aslan Barış Meydanında 25 Aralık’ta kurduğu “Yılbaşı Üretici Kadın Stantları” 30 Aralık’a kadar açık kalacak. 60 stanttaki 126 kadın üreticinin ürünlerinin sergilendiği etkinlik yoğun ilgi görüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin “Stantlarda Emek, Yeni Yılda Huzur Var” sloganıyla açtığı yılbaşı stantlarında, kadın emeği ürünler alıcılarını bekliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Burcu Sert, verdiği bilgide, “30 Aralık’a kadar Özgecan Aslan Meydanındayız. Burada, Mersin’in merkezinde yaşayan üretici kadınlarımızın yılbaşı konseptli ürettiği ürünler sergileniyor. Bu yılbaşında tüm Mersinlileri yılbaşı alışverişlerini yapmaları için buraya bekliyoruz. Hem kadın elinden üretime destek olmak hem de tamamen evde üretim yapan kadınlara bir nebze de olsa bu yıl destek olmaları için bekliyoruz. Ayın 31’inde de burada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir yılbaşı etkinliğimiz olacak. Tüm Mersinlileri ona da davet ediyoruz” dedi.

“İlk stant deneyimim, çok heyecan verici”
Üretici kadınlardan Sühal Geç de üretime bir yıl önce başladığını, ancak Büyükşehir’in açtığı üretici kadın stantlarında ilk kez yer aldığını belirterek, “Çevremdekilerle başladım. Arkadaşlarım, kuzenlerim almaya başladı. Şu anda da belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinlikte yerimi aldım. İlk stant deneyimim, çok heyecan verici. Yan taraftaki stant arkadaşlarımla tanıştım. Sosyalleşme açısından da çok güzel. İnsanlarla bir arada olmak güzel. Buraya gelsinler, en güzel hediyeler burada, çünkü el emeği ürünler” diye konuştu.
Üretici kadınlardan Merve Sönmez ise Mersinlileri beklediklerini belirterek, “Belediyenin emekçi insanlara yönelik düzenlediği el emeği ve göz nuru ürünlerinin sergilendiği bir ortam. Yılbaşına dair ürünler var. Öğretmenlerimiz için yaptığımız ürünler var. Çeşitli çizgi film kahramanlarının olduğu ürünler var. Önümüz yılbaşı, bence çok uygun bir hediye. Hem ortam hem de ürettiğimiz eserler itibariyle mutlaka gelip görmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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