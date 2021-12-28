Mersin'de sahte alkol uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de sahte alkol uygulaması

İHA

Mersin'de sahte alkol uygulaması

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde jandarma ekipleri, sahte alkole yönelik uygulama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde meydana gelen sahte alkol ölümleri ve yılbaşı öncesinde denetimler sıklaştırıldı. Erdemli ve Mut ilçelerinde alkollü restoran ve tekel büfelerinde sahte ve bandrolsüz alkollü içki denetimi yapan ekipler, bandrolsüz 18 litre rakı ve 4 litre viski, 3 adet anason kiti, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 sentetik hap ile 1 adet tabanca ele geçirdi.
Sahte ve bandrolsüz alkollü içki satışı yapan 5 kişi hakkında adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de yolcu otobüslerine kış denetimi
YEREL HABERLER Mersin’de yolcu otobüslerine kış denetimi
Silifke'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Otomobilde açılır kapanır uyuşturucu zulası Mersin polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 farklı adrese yaptığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi Şahısların uyuşturucuyu saklamak için otomobillerin göğüs kısmına özel açılır kapanır sistem kurdukları tespit edildi
YEREL HABERLER Otomobilde açılır kapanır uyuşturucu zulası Mersin ...
Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık’a kadar açık olacak
YEREL HABERLER Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık’a ...
Çocuklar her pazar sahilde bocce oynuyor
YEREL HABERLER Çocuklar her pazar sahilde bocce oynuyor
Ölüme böyle gitti... Feci kaza anı kamerada Mersin’de birkaç adım attıktan sonra yola yığılıp kalan şahsa 16 yaşındaki sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu kaza anının görüntüleri çıktı Kaza yerinde ölen kişiye yardım eden bir kadına da başka bir aracın çarparak kaçma anı görüntülerde yer aldı
YEREL HABERLER Ölüme böyle gitti... Feci kaza anı kamerada Mersin’de ...
Üreticiler indirim bekliyor Üreticiler, dövizdeki düşüşün henüz girdi maliyetlerine yansımadığını söyledi Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Yılmaz: “Dövizde çok ciddi bir düşüş yaşandı ama üreticinin girdi maliyetlerinin düştüğünü görmüyoruz”
YEREL HABERLER Üreticiler indirim bekliyor Üreticiler, dövizdeki ...
Tarsus Belediyesi'nden 27 açılış Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, 27 Aralık Tarsus’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılında 27 açılış gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nden 27 açılış Mersin'in Tarsus ...
Anamur'da fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Anamur'da fahiş fiyat denetimi
Mersin'de fahiş fiyat denetimi Zabıta ekipleri, haksız fiyat artışının önüne geçmek, temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok üründe artan fahiş fiyatları da önlemek adına, fiyat, etiket, gramaj denetimi yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de fahiş fiyat denetimi Zabıta ekipleri, ...
Bu kıraathanede çaylara kadın eli değiyor Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki bir kıraathanenin çaycısı, 54 yaşındaki Hayriye Eroğlu Kıraathanede çalışmanın hiçbir zorluğu olmadığını belirten Eroğlu, tüm kadınlara da hiç kimseye muhtaç olmadan çalışmaları çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Bu kıraathanede çaylara kadın eli değiyor Mersin’in ...
Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
YEREL HABERLER Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 ...
Yıldırım: “Ekonomi politikasına güvenmek zorundayız”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Ekonomi politikasına güvenmek zorundayız”
Tarsus’un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Tarsus’un kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı
Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YEREL HABERLER Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol'un ertelenen maçı 4 Ocak'ta
Haşemalı kardeşleri havuzdan çıkaran yöneticiye 10 ay hapis
YEREL HABERLER Haşemalı kardeşleri havuzdan çıkaran yöneticiye 10 ay ...
Atommash, Akkuyu NGS'nin 3’üncü güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işlemini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Atommash, Akkuyu NGS'nin 3’üncü güç ünitesi için ...
Usta gazeteciler Mezitli kadın üretici pazarında
YEREL HABERLER Usta gazeteciler Mezitli kadın üretici pazarında
Oyun Kolejinde yılbaşı etkinliği
YEREL HABERLER Oyun Kolejinde yılbaşı etkinliği
‘Mersin’de ekmeğe indirim’ haberleri yalanlandı Mersin ESOB Başkanı Dinçer, kentte vatandaşın aldığı somun ve pide ekmeğin halen 2 lira 50 kuruştan satıldığını, sadece lokantalara satılan açık ekmeğin 1 lira 25 kuruşa indiğini söyledi
YEREL HABERLER ‘Mersin’de ekmeğe indirim’ haberleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.