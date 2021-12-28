Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı konuk edecek

Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA)Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'nci haftasında, yarın Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. Müsabakaya ilişkin görüşlerini dile getiren ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya, "Ligimizin güzide ekiplerinden Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Takım olarak iyi hazırlandık. Seyir zevki veren bir oyun oynamak ve kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Oyunculardan Şevval Akalan ise "Ormanspor maçındaki galibiyetimizi, Beşiktaş maçını kazanarak daha da değerli hale getirmek istiyoruz. Tüm hesaplarımızı kazanmak üzerine yaptık. İyi mücadele ederek rakibimizi yenmek istiyoruz" diye konuştu.
7 galibiyetli lig 4'üncüsü ÇBK ile 12'nci sırada bulunan 2 galibiyetli Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan müsabaka yarın saat 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2021-12-28 12:02:47
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