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Dalında 1,5 liraya sattı; zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı Üreticiler, bin bir emek ve zahmetle ürettikleri portakalın, dalında satış fiyatının zincir marketlerde 4-5 katına çıkmasından yana dertli Mersinli narenciye üreticisi Levent Korucu: “Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya”

İHA

Dalında 1,5 liraya sattı; zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı Üreticiler, bin bir emek ve zahmetle ürettikleri portakalın, dalında satış fiyatının zincir marketlerde 4-5 katına çıkmasından yana dertli Mersinli narenciye üreticisi Levent Korucu: “Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya”

– Üreticinin de tüketicinin de en büyük sorunu, bahçedeki fiyatla marketlerdeki fiyat arasında giderek açılan uçurum. Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de bile dalında 1,5 liraya satılan portakal, zincir markette 5,90 liraya tüketiciye sunuluyor. Üreticinin de tüketicinin de muzdarip olduğunu söyleyen narenciye üreticisi Levent Korucu, “Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya” dedi.
Mersinli üreticiler, bahçe ve tarladaki fiyatla marketlerdeki fiyatlar arasında uçurum olmasından yana dertli. Onca emek ve zahmetle yetiştirdikleri ürünlerin, Mersin içindeki zincir marketlerde bile alış fiyatının 45 katına satılmasına tepki gösteren üreticiler, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

“Bu yılki ürünün kilogram maliyeti 1,31,4 lira civarında. Bugünkü satış bedelimiz ise 1,5 lira”
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi çiftçilerinden 50 yaşındaki Levent Korucu, dalında 1,5 liraya zincir markete sattığı portakalın fiyatını, aynı zincir markete alışverişe gittiğinde 5,906,00 liraya görüp isyan eden üreticilerden biri. Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde, işçilerle birlikte portakal hasadı yapan Korucu, içinde bulundukları durumu İHA muhabirine anlattı. 15 yaşından bu yana çiftçilik yaptığını vurgulayan Korucu, çiftçilerin bir çıkmazda olduklarını söyledi. Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünün kendisine sunduğu proje kapsamında, her yıl üretim maliyetlerini çıkarma adına defter tuttuğunu ve bu yıl da söz konusu raporları verdiğini dile getiren Korucu, “Bu yılki ürünün kilogram maliyeti 1,31,4 lira civarında. Bugünkü satış bedelimiz ise 1,5 lira. Dalında 1,5 liraya alıyorlar. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılık yapıyor zincir marketler alım yapıyor” diye konuştu.

“Zincir markete 1,5 liradan sattığım portakalın rafta 5,90 lira olduğunu gördüm”
Zincir marketlere teklif sunduğunda ürünün kalitesine göre 1,51,6 lira fiyat verdiklerini söyleyen Korucu, “Ancak ailem, çocuklarım var, aynı zincir markete alışverişe gittiğimde rafta 5,505,90 lira, hatta bazen bunun da üzerinde satıyorlar. Burada işçi arkadaşlarımız da var, bu ürünü ben de kesiyorum. Bunun maliyetini ben de biliyorum; 50 kuruş. Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya. Bu sorunun çözülmesi lazım. Ben satamadığım için muzdaribim, tüketici yiyemediği için muzdarip. Çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Korucu, Hebilli’deki 10 dönüm portakal bahçesinde bu yıl 80 ton meyvesi olduğunu, kendisine maliyetinin ise 112 bin lirayı bulduğunu kaydederek, ürünü maliyetine satabildiğini söyledi.

“2 liraya mal ettiğini 4 liraya satsın, tüketici de makul seviyede bu ürünü yiyebilsin”
Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da muzdarip oldukları en önemli konulardan birinin de fiyatlar arasındaki uçurum olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Çitçimiz, şu anda bu ürünü 1,5 liradan veriyor. Bunun 5060 kuruş civarında da toplama, yani işçilik maliyeti var. Market bunu 2 liradan alıyor. Biraz önce marketlerden bilgi aldırdım; 5,90 lira markette portakal. Bu marketlerin kar marjlarıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yüzde yüz kazansın, 2 liraya mal ettiğini 4 liraya satsın, tüketici de makul seviyede bu ürünü yiyebilsin. Biz bunu istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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