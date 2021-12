Akdeniz'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yürütülen yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90,64’ü ile anlaşma sağlandığı bildirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yürütülen yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90,64’ü ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yer alan Barış Mahallesi’nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesinde büyük bir yol alındı. Mahalle sakinleri ile devam eden görüşmeler sonucu, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90,64’ü ile anlaşma sağlandı. Anlaşılan hak sahiplerinin yüzde 80.46’sının da tapu devir işlemleri tamamlandı.

Barış Mahallesinde yeni ve modern bir yaşam alanı yükselecek

Mersin’in değişim ve dönüşümünün, Akdeniz’in değişiminden geçtiğinin altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Barış Mahallesi'nde gerçekleşen yerinde kentsel dönüşüm projesine ilişkin değerlendirme yaptı. Örnek proje ile kent merkezinde yepyeni, modern ve güvenli yapıların bulunduğu bir mahallenin yükseleceğini vurgulayan Gültak, “Çay Mahallesi’nin ardından Akdeniz’i değiştirecek olan ikinci proje olan Barış Mahallesi 'Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90,64’ü ile anlaşma sağlandı. Anlaşma yapılan hak sahiplerinin de yüzde 80.46’sının tapu devir işlemleri tamamlandı” dedi.

415 konut, 45 işyeri, kültür merkezi, cami, kreş ve spor alanları

Gültak, her yönüyle modern ve kent yaşamının gerektirdiği tüm sosyal ve kültürel donatı alanlarının yer alacağı bir mahallenin inşa edileceği Barış’ta, önümüzdeki haftalar içinde temel atma işinin başlayacağını da belirterek, “Projede 415 konut, 45 işyeri, 1 cami, 1 kreş 1 de kültür evimiz var. Ayrıca otoparkları, peyzaj alanları, spor alanları ile kent merkezinde yepyeni bir mahalle yükselecek” diye konuştu.

“Kentimizin değişimi için her türlü siyasi riski aldık”

Sözlerini, “Akdeniz ilçemiz, Mersin'in kalbi diyoruz. Fakat şehrimiz yıllardır değişmemişti ancak artık değişim ve dönüşüm başladı” şeklinde sürdüren Gültak, “Uzun uğraşlar sonucu 1 yıl içinde bu noktaya geldik. Barış Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyet ve heyecanı, doğru bir yol üzerinde olduğumuzu gösteriyor. Tabi bu işleri yapabilmek kolay değil. Zira belediye başkanları için siyasi riskler taşır. Ancak biz, ilçemizin ve nihayetinde kentimizin değişimi ve yenilenmesi amacıyla bu risklerin tümünü aldık” ifadelerini kullandı.

“Kent merkezini değiştirecek devrim niteliğinde bir proje”

Yakın zaman içinde bu alanda modern ve planlı şehircilik anlayışınının her yönüyle ortaya çıkacağını kaydeden Gültak, "Park ve otoparklar, sportif mekanlar, düzenli cadde ve sokaklar, çocukların oynayabileceği alanlar olacak. Bu da hem mahalleye hem Akdeniz'in marka değerinde artış sağlayacak. Bu anlamda, kıymetli desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, eski Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ yetkililerine, meclis üyelerimiz ve bürokratlarımıza teşekkür ediyor, Akdeniz ve Mersin’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yine kent merkezinde yer alan ve zaman içinde adeta çöküntü bölgesine dönüşen Turgut Reis Mahallesi’ni kapsayan yerinde kentsel dönüşüm projesinde de yasal prosedürlerin sürdüğünü kaydeden Başkan Gültak, mahalle ile ilgili sürecin 2022 yılı içinde netleşeceğini sözlerine ekledi.

Barış sakinleri, mahalleyi değiştirecek projeden memnun

Bu arada, bölgeyi kapsayan yerinde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan Barış Mahallesi sakinleri, yaşadıkları çevreyi tamamen değiştirip güzelleştirecek olan projeye ilişkin memnuniyetlerini dile getirdi. Birçok evin artık yaşanılamaz hale geldiğini ifade ederek, mahallenin kentsel dönüşüme acil ihtiyacı olduğunu belirten vatandaşlar, projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a da teşekkür etti.

