Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesine bağlı Yanıkkışla Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler 2 kişiyi gözaltına alırken, adreslerinde yapılan aramada 170 gram kubar esrar ile 70 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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