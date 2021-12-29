Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Mersin'de enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı olaylarını önlemek için denetim ve kontrollerini artıran ekipler, Yenişehir ilçesi Kocahamzalı Mahallesine giden bir enerji hattı direği üzerinde kabloları kesmeye çalışan 2 kişinin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kaçmaya başlayan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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