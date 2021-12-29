Çukurova SİFED'de Kış dönemi

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) Başkanlığına seçilen Hüseyin Kış görevi devraldı.

Mersin’de yapılan ve Adana ile Mersin’in ekonomik atılımla kalkınmasına yönelik fikirlerin yansıtıldığı gecede konuşan Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, görevi devraldığı Süleyman Sönmez ve yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Kış, kişisel değil toplumsal kaygı güderek hareket edeceklerini, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte federasyonun gücünü daha belirgin hale getireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından görev devirteslim töreni yapıldı. Görevi devreden yönetim kurulu üyelerine plaketin sunulduğu gecenin sonunda Hüseyin Kış başkanlığındaki Çukurova SİFED’de görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

“Başkan; Hüseyin Kış, Başkan Vekili Ahmet Polat, Başkan Yardımcıları; Vedat Gizer, Berman Mantı, Alican Boğa, Gül Akyürek, Hasan Hüseyin İpek, Mürüvet Beydağı, Yakup Ateş, Genel Sekreter; Mustafa Öncül, Sayman; Fevzi Poyraz, Komitelerden Sorumlu Başkan; Ayferi Tuğcu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Coşkun Doğmuş, Bekir Kerem Aydoğdu, Mehmet Erel, Hamza Kara, Zeynep Madenci, Selahattin Balkan, Hakkı Mert Dağsuyu, Sibel Gelbul, Tanzer Gözek, Hasan Engin, Süheyla Gergin, Reber Haşimoğlu, Fatih Asal.”

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