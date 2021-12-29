Başkan Yılmaz, her gün vatandaşlarla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, her gün vatandaşlarla buluşuyor

İHA

Başkan Yılmaz, her gün vatandaşlarla buluşuyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, haftanın her günü ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor. Vatandaşın talep ve sorunlarını dinleyen Yılmaz, hizmetlerini de anlatıyor.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Atsız Afşın Yılmaz, ilçeyi karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Haftanın her günü esnaf ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Yılmaz, talepleri dinliyor, çalışmalarını anlatıyor. Başkan Yılmaz’a, ziyaretlerinde birim müdürleri de eşlik ediyor. Son olarak, Selçuklar, Alsancak, Çağdaşkent, Osmaniye, Tozkoparan ve Mevlana mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya gelen Yılmaz; “İstişare bizim kültürümüzde var. Bu buluşmalarla amacımız talepleri birinci ağızdan dinleyerek, hemşehrilerimizin ilçemizde huzur ve güven içinde yaşamasına katkıda bulunmak” dedi.

“Çalınmadık kapı bırakmıyoruz”
Mahalle ziyaretlerinde en çok talep edilen projelerden biri olan taziye evlerini de plan ve program dahilinde hayata geçireceklerinin sözünü veren Yılmaz, “Hemşehrilerimizin desteğiyle öne çıkmış insanlar olarak çözüme odaklanmamız gerekiyor. Biz de bu şekilde, mümkün olduğunca nasıl ileri adım atarız yönüyle çalışıyoruz. İletişim kanallarımızın hep açık olması lazım. Türkiye’ye, Mersin’e ve vatandaşımıza öyle bakıyoruz. Gönül Bağı Projemiz kapsamında; İlk Nefes, Kadın Danışma, Çocuk Danışma, Yaşlı Destek, Engelli Destek, Sokak Hayvanları Destek, Çare Bizde, Gençlik Koordinasyon, Tarım Danışma, Esnaf Dayanışma, Hukuk Danışma, Dağıtım, Taziye, Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem ve Denetleme ile Çağrı Merkezi Birimlerimiz var. Çalışanlarımızla evde sağlık hizmetinden yeni doğan bebekler için bebek bakım setine, taziye ve psikolojik desteğe kadar her an ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle değerlendirerek çalınmadık kapı, karşılıksız talep bırakmıyoruz. Bize gelene ve bilgiye göre değil, biz insanlarımızın ayağına gidip onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ülkemizin ilçelerinde var olan en iyi hizmetin daha da iyisinin Toroslarımızda olmasını istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz” diye konuştu.

“Yatırımcıya kapımız her zaman açık”
Yeni imar planı çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Yılmaz, istihdamın önünü açacak sanayi sitesi ve projelerinin fizibilite çalışmalarını da yaptıklarını kaydederek, “İlçemizdeki eski mahallelerimiz yatay mimari. Yeni imara açılan yerlerde ve eski mahallelerimizdeki uygun olan yerlerde dikey, yani yüksek katlı binaların yapılması imkanının verilmesi için çabalıyoruz. İşsizliğin, istihdamın çözümü yatırım. Yatırım için sermaye ve yatırımcı lazım. Yatırımcı da kısa sürede yatırımın geri dönmesini ve güven isteyecektir. Bu açıdan her platformda söylüyoruz, “Gelin Toroslar’a yatırım yapın, yardımcı olalım” diye ve gelen yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
İlçe esnafı ve mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz’a ziyaretlerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen lise öğrencisi Nefise son yolculuğuna uğurlandı Nefise'nin annesi Sunay Buruk, "Kırmızı battaniyeden çıkarsınlar kara topraklara koysunlar, arkandan ben de varayım, yaşayamam sensiz" diyerek ağıtlar yakması herkesin yüreğini dağladı
YEREL HABERLER Kazada ölen lise öğrencisi Nefise son yolculuğuna ...
Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi daha ...
Akkuyu NGS’nin ilk parti otomasyon kontrol sistemleri ekipmanı Türkiye’ye teslim edildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin ilk parti otomasyon kontrol sistemleri ...
Güvenlik görevlilerine istihdam becerileri programı düzenlendi
YEREL HABERLER Güvenlik görevlilerine istihdam becerileri programı ...
Çukurova SİFED'de Kış dönemi
YEREL HABERLER Çukurova SİFED'de Kış dönemi
Mersin Büyükşehir Belediyesine kayıtlı 2 bin 736 üretici kadın aile ekonomilerine katkı sunuyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesine kayıtlı 2 bin 736 ...
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Erdemli zabıtası, zincir marketlerde fiyat denetimi yapıyor
YEREL HABERLER Erdemli zabıtası, zincir marketlerde fiyat denetimi ...
Seçer: “Tüm halkımızla beraber 3 Ocak’ta Mersin Metrosu’nun temelini atacağız” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak, hizmetlerini ve projelerini anlattı Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla 3 Ocak’ta Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersin Metrosu’nun temelini atacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Seçer: “Tüm halkımızla beraber 3 Ocak’ta Mersin ...
Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 ...
Akdeniz'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yürütülen yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90,64’ü ile anlaşma sağlandığı bildirildi
YEREL HABERLER Akdeniz'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ...
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi Mersin ...
Dalında 1,5 liraya sattı; zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı Üreticiler, bin bir emek ve zahmetle ürettikleri portakalın, dalında satış fiyatının zincir marketlerde 4-5 katına çıkmasından yana dertli Mersinli narenciye üreticisi Levent Korucu: “Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya”
YEREL HABERLER Dalında 1,5 liraya sattı; zincir markette fiyatı 5,90 ...
Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Kılıç: "İkinci yarı yükseliş dönemi olacak"
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Kılıç: "İkinci ...
Lise öğrencisi Nefise kaza kurbanı oldu Mersin'de yaya geçidinden geçen 16 yaşındaki lise öğrencisi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Lise öğrencisi Nefise kaza kurbanı oldu Mersin'de ...
Mersinliler, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde buluşacak Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümünde organize edeceği “Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü” ve etkinliklere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersinliler, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde ...
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi ...
Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama Yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlendi
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama Yılbaşı ...
Hırsızlar ameliyat parası ile kızının altınlarını çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar ameliyat parası ile kızının altınlarını ...
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi ...
Uyuşturucuyu saklamak için araca özel sistem kurmuşlar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu saklamak için araca özel sistem ...
Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı konuk edecek
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı konuk edecek
MEÜ öğrencilerinin topladığı kitaplar Şırnaklı öğrencilere gönderilecek
YEREL HABERLER MEÜ öğrencilerinin topladığı kitaplar Şırnaklı ...
Mersin'de sahte alkol uygulaması
YEREL HABERLER Mersin'de sahte alkol uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.