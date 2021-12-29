Kazada ölen Nefise, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen Nefise, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Kazada ölen Nefise, son yolculuğuna uğurlandı


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Nefise Buruk (16), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde MersinAntalya D-400 karayolu üzerinde bulunan Erdemli ilçesi sağlık meslek lisesi yolunda meydana geldi. Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nefise Buruk, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada A.Y.'nin kullandığı 33 VNZ 60 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Buruk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefise Buruk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden Nefise Buruk´un cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Küstülü Mahallesi'ne götürüldü. Cenaze törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, mahalle sakinleri, Buruk'un ailesi ve yakınları katıldı. Buruk, burada cenaze namazı kılınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-12-29 18:35:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz, her gün vatandaşlarla buluşuyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, her gün vatandaşlarla buluşuyor
Kazada ölen lise öğrencisi Nefise son yolculuğuna uğurlandı Nefise'nin annesi Sunay Buruk, "Kırmızı battaniyeden çıkarsınlar kara topraklara koysunlar, arkandan ben de varayım, yaşayamam sensiz" diyerek ağıtlar yakması herkesin yüreğini dağladı
YEREL HABERLER Kazada ölen lise öğrencisi Nefise son yolculuğuna ...
Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi daha ...
Akkuyu NGS’nin ilk parti otomasyon kontrol sistemleri ekipmanı Türkiye’ye teslim edildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin ilk parti otomasyon kontrol sistemleri ...
Güvenlik görevlilerine istihdam becerileri programı düzenlendi
YEREL HABERLER Güvenlik görevlilerine istihdam becerileri programı ...
Çukurova SİFED'de Kış dönemi
YEREL HABERLER Çukurova SİFED'de Kış dönemi
Mersin Büyükşehir Belediyesine kayıtlı 2 bin 736 üretici kadın aile ekonomilerine katkı sunuyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesine kayıtlı 2 bin 736 ...
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Erdemli zabıtası, zincir marketlerde fiyat denetimi yapıyor
YEREL HABERLER Erdemli zabıtası, zincir marketlerde fiyat denetimi ...
Seçer: “Tüm halkımızla beraber 3 Ocak’ta Mersin Metrosu’nun temelini atacağız” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak, hizmetlerini ve projelerini anlattı Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla 3 Ocak’ta Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersin Metrosu’nun temelini atacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Seçer: “Tüm halkımızla beraber 3 Ocak’ta Mersin ...
Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 ...
Akdeniz'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yürütülen yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90,64’ü ile anlaşma sağlandığı bildirildi
YEREL HABERLER Akdeniz'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ...
Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi Mersin ...
Dalında 1,5 liraya sattı; zincir markette fiyatı 5,90 liraya fırladı Üreticiler, bin bir emek ve zahmetle ürettikleri portakalın, dalında satış fiyatının zincir marketlerde 4-5 katına çıkmasından yana dertli Mersinli narenciye üreticisi Levent Korucu: “Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya”
YEREL HABERLER Dalında 1,5 liraya sattı; zincir markette fiyatı 5,90 ...
Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Kılıç: "İkinci yarı yükseliş dönemi olacak"
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Kılıç: "İkinci ...
Lise öğrencisi Nefise kaza kurbanı oldu Mersin'de yaya geçidinden geçen 16 yaşındaki lise öğrencisi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Lise öğrencisi Nefise kaza kurbanı oldu Mersin'de ...
Mersinliler, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde buluşacak Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümünde organize edeceği “Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü” ve etkinliklere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersinliler, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde ...
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi ...
Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama Yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlendi
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama Yılbaşı ...
Hırsızlar ameliyat parası ile kızının altınlarını çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar ameliyat parası ile kızının altınlarını ...
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi ...
Uyuşturucuyu saklamak için araca özel sistem kurmuşlar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu saklamak için araca özel sistem ...
Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı konuk edecek
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı konuk edecek
MEÜ öğrencilerinin topladığı kitaplar Şırnaklı öğrencilere gönderilecek
YEREL HABERLER MEÜ öğrencilerinin topladığı kitaplar Şırnaklı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.