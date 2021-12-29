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Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor, Ankaraspor'u 32 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar
11. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Yunus'un ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Akıntola, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 10
14. dakikada sağ kanattan Enes'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 11
30. dakikada Ankaraspor'un kazandığı köşe atışında kaleci Vedat'ın yumruklayarak uzaklaştırdığı topu Furkan ceza sahasına doldurdu, Recep meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşattıktan sonra sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 12.
45+1. dakikada Ankaraspor'dan Enes'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Metehan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.
53. dakikada Metehan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Metin topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.
57. dakikada Yunus'un ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sinan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
67. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı korner atışını Yunus kullandı, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samet'in kafa şutunda top ağlarla buluştu. 22
89. dakikada sağdan Yunus'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Metehan'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 32

Stat: Mersin
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Ata Yıldırım xx
Adana Demirspor: Vedat xx, Semih xx, Kaan xx, Sinan xxx (Samet dk. 62 xx), Belhanda xxx, Akıntola xx, Metehan xxx, Lucas Castro xxx (Gökhan İnler dk. 86 ?), Tarık xx (Svensson dk. 62 xx), Yunus xxx, Rassoul x (Stambouli dk. 27 xx)
Yedekler: Ferhat, İzzet, Emrecan, Osman Kaynak, Emircan, Enes
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Ankaraspor: Metin xx, Enes xx (Alaettin dk. 69 xx), Oktay xx (Kadir dk.77 x), Gökhan xxx, Erdem xx, Furkan xx, Yusuf Buğra x (Mert Sinan dk. 69 x), Şahin xxx (Barış dk. 90+2 ?), Oğuzhan xx, Erdal xx, Recep xxx
Yedekler: Yusuf Karayel, Eren, Semih Üstün, Mehmet Yiğit, Fahrettin, Furgan
Antrenör: İsa Dündar
Goller: Akıntola (dk. 11), Samet (dk. 67), Metehan (dk.89) (Adana Demirspor), Şahin (dk. 14), Recep (dk.30) (Ankaraspor)
Sarı kart: Vedat (dk. 30) (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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