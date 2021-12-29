Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

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Adana Demirspor Ankaraspor: 3-2Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN (DHA)STAT: Mersin

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş Semih Güler, Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 62 Samet Akaydın), Younes Belhanda, Babajıde Davıd Akintola, Metehan Mimaroğlu, Lucas Nahuel Castro (Dk. 86 Gökhan İnler), Tarık Çamdal (Dk. 62 Jonas Svensson), Yunus Akgün, Rassoul (Dk. 27 Stambouli)

ANKARASPOR: Metin Erol Enes Eliaçık (Dk. 69 Alaettin Batuhan Tur), Oktay Kancı (Dk. 77 Kadir Yazıcı), Gökhan Kurumuş, Erdem Çetinkaya, Furkan Çil, Yusuf Buğra Koşal (Dk. 69 Mert Sinan Pekesen), Şahin Fıstıkçı, Oğuzhan Efe Yılmaz, Erdal Öztürk (Dk. 90 Barış Zeren), Recep Yemişçi

GOLLER: Dk. 11 Akintola, Dk. 67 Samet, Dk. 89 Metehan (Adana Demirspor) Dk. 14 Şahin, Dk. 30 Recep (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Vedat Karakuş (Adana Demirspor)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Adana Demirspor, Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.11'inci dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında Ankaraspor ceza yayı üstünde topla buluşan Akintola yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

14'üncü dakikada Ankaraspor oyuncusu Şahin Fıstıkçı, Enes Eliaçık'ın şık ortasına yaptığı kafa vuruşuyla takımının eşitlik gölünü kaydetti: 1-1.

30'uncu dakikada Ankarasporlu Furkan Çil kornerden seken topu ceza alanına şişirdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Recep Yemişçi takımını öne geçirdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk Ankaraspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

57'nci dakikada Ankaraspor ceza alanı içinde toplu buluşan Adana Demirspor'lu Sinan Kurt'un şutu direkten döndü.

67'nci dakikada Adana Demirspor'lu Yunus Akgün'ün kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Samet Akaydın eşitliği sağladı: 2-2

89'uncu dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza alanında topla buluşan Metehan Mimaroğlu takımını öne geçirdi: 3-2

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-12-29 19:25:19



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