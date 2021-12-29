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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz Pehlivan

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 1, Shavonte Zellous 9, Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Kuanitra Holingsvorth 16, Temi Fagbenle 8, Tiffany Hayes 25, Esra Ural Topuz 2, Jasmine Thomas 23

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Ilze Jakobsone 19, Ceyda Bekar, İrem Naz Topuz 6, Özge Yavaş 8, Elif Bayram 4, Mia Draşkiçeviç, Erica Mc Call 14, Glory Johnson 3, İlayda Güner 10, Melek Uzunoğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

İLK YARI: 43-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-51

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında ağırladığı Beşiktaş HDI Sigorta'yı 87-68 mağlup etti.

Ekibinin başında çıktığı 3'üncü lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenör Aziz Akkaya, "Karşılıklı sayılarla başlayan ve uzun süre başa baş giden bir maç oldu. 3'üncü çeyrekle birlikte oyuna ağırlığımızı koyarak kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyor, rakibimiz Beşiktaş'a başarılar diliyorum" dedi.

"GALİBİYETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Maçın yıldızlarından Mersin ekibinin oyuncusu Tiffany Hayes ise "Kazandığımız için mutluyuz. 3'te 3 yaparak yolumuza devam ediyoruz. Ciddiyetimizi bozmadan çalışarak galibiyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-12-29 21:46:31



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