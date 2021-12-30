Mersin'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesine bağlı Aliağa ve Yenice mahallerinde 5 şahsın sahte içki üretimi yaptığını tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ile 4 litre anason kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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