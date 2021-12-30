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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de çocuklar yeni yıl coşkusu yaşadı

İHA

Mersin'de çocuklar ünlü karakterlerin katılımı ile hazırlanan şölende yeni yıl coşkusu yaşadı.

Mersin'de çocuklar yeni yıl coşkusu yaşadı

Mersin'de çocuklar ünlü karakterlerin katılımı ile hazırlanan şölende yeni yıl coşkusu yaşadı.
Yeni yıl yaklaşırken Sayapark’ın minik ziyaretçileri, 2022 yılını birbirinden eğlenceli etkinliklerle karşıladı. Kendileri için hazırlanan yılbaşı etkinliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar, özel hazırlanan etkinlik alanında 'Noel Baba, Noel Anne, Mickey Mouse ve Minnie Mouse' karakterleriyle keyifli anlar yaşadı. Birbirinden öğretici ve eğlenceli etkinliklerde DJ eşliğinde Masal Kızla pamuk şeker dağıtımı, Palyaço ile balon katlama, Kurabiye ve Ponpon Kız ile yüz boyama, yılbaşı kartı hazırlama atölyesi gibi aktivitelere katılan çocuklar, doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Ücretsiz düzenlenen etkinliklerde çocuklar keyifli anların tüm heyecanı ve coşkusu ile eğlencenin tadının çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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