Annesiyle yolda yürürken gasp edildi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın annesi ile yolda yürürken gasp edildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesinde B.P. ve annesi M.P. evlerine giderken motosikletli 2 kişinin gaspına uğradı. Gaspçılar kadının kolundaki çantayı alıp kaçtı. Olaydan sonra büyük şok yaşayan genç kadın ile annesi polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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