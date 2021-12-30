Hırsızlık mallarını taşımak için otomobil çalmış

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen G.E. yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan şüphelinin, eşyaları taşımak için bir de otomobil çaldığı belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen G.E. gözaltına alındı, çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin, hırsızlık mallarını taşımak için bir de otomobil çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-12-30 12:04:39
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