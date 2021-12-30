Kanala düşen köpeği belediye kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ekipleri, Hasanağa köyünde kanala düşen bir köpeği, yaptığı çalışmayla kurtardı.

Hasanağa köyünde yaşayan vatandaşlar, kanalda köpek sesi duydu. Kendi imkanları ile köpeği kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ve Tarsus Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede hayvan ambulansı ile belirtilen adrese giden ekipler, merdivenle kanala indi. Kanala sıkışan köpek, yapılan başarılı çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpek, Tarsus Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerince battaniyeye sarılarak Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüp, tedaviye alındı.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri, "Vatandaşlar köpek sesi duymuş, bizlere haber verildi. Biz, Tarsus Belediyesi olarak hemen harekete geçip, hayvan ambulansımız ile patili dostumuzu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdik. Geldiğinde çok ıslak ve üşümüş bir haldeydi. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi genel sağlık durumu iyi. Dostumuz burada iyileşene kadar güvende olacak" şeklinde konuştu.

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