Başkan Yılmaz’dan 3 Ocak Zafer Yürüyüşüne davet

Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde düzenleyeceği Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünün hazırlıkları sürüyor. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su başta olmak üzere kurumları ve esnafı ziyaret ederek, Zafer Yürüyüşünün ve kurtuluş etkinliklerinin davetiyesini takdim etti.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zafer Yürüyüşünün hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su başta olmak üzere Mersin protokolünü, kurum müdürlerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve esnafı tek tek ziyaret ederek, Zafer Yürüyüşü’nün ve kurtuluş etkinliklerinin davetiyesini takdim etti. Kurtuluşun 100. yıl anısına özel olarak pul şeklinde hazırlanan, üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu davetiye takdir topladı.

3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 08.00’de Toroslar Belediyesi hizmet binası önünden başlayarak Kuvayi Milliye Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanına kadar sürecek olan yürüyüşte temsili Elif’in Kağnısı ve sırtında cepheye mermi taşıyan Nene Hatunlar da tarihi yeniden canlandıracak.



"3 Ocak'a ve Mersinimize sahip çıkacağız"

Başkan Yılmaz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bu yürüyüşle tüm Türkiye'ye birlik ve beraberliğin en güzel mesajını verdiklerini vurgulayan Yılmaz, “Mersin'in ortak değerlerle ilerlemesini istiyoruz. Toplum olarak, vatanımız, bayrağımız, İstiklal Marşımız bizim ortak değerlerimiz. Yerel olarak ortak değerimiz ise 3 Ocak Mersin'in kurtuluşudur. Bunu önemsiyoruz ve çocuklarımız tarafından daha iyi anlaşılmasını istiyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mersin’e sahip çıkınız’ diyerek seslendiği bu cennet şehri; birlik, beraberlik içerisinde devraldığımız noktadan daha yukarılara çıkaracağız” dedi.



"Milli mücadelenin simgesi kalpaklarımız hazır"

"Bu yıl da kurtuluş ruhunun aziz mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız" diyen Yılmaz, 3 Ocak kutlamaları kapsamında Toroslar Belediyesi olarak bu yıl da dolu dolu bir etkinlik hazırladıklarını ifade etti. Yılmaz, “Milli mücadelenin simgesi kalpaklarımız hazır. Bayraklarımızı alacağız ve hep birlikte 3 Ocak'ın ruhuna yaraşır bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Her zaman yanımızda olan, yürüyüşümüze destek veren tüm hemşehrilerime şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Atalarımızın mirasını, Kuvayi Milliye Karargahında yaşatacağız”

Başkan Yılmaz, kurtuluşun 100. yıl dönümünde Buluklu Mahallesinde hazırladıkları Kuvayi Milliye Karargahının açılışını da yapacaklarını belirterek, “Milli mücadelemizin destansı hikayesini, şehit ve gazilerimizin anısına, tüm detaylarıyla tek bir çatı altında bir araya getirdik. Milli mücadele kahramanlarımızdan devraldığımız inanç ve heyecanla Kuvayi Milliye Karargahımızın açılışını 2 Ocak Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı, bu değerli günün bir parçası olmak üzere açılışımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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