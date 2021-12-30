Mezitli’de yılbaşı eğlenceleri başladı Mezitli Belediyesinin Demokrasi Meydanında düzenlediği ve 3 gün sürecek yılbaşı etkinlikleri, renkli görüntülerle başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli’de yılbaşı eğlenceleri başladı Mezitli Belediyesinin Demokrasi Meydanında düzenlediği ve 3 gün sürecek yılbaşı etkinlikleri, renkli görüntülerle başladı

İHA

Mezitli’de yılbaşı eğlenceleri başladı Mezitli Belediyesinin Demokrasi Meydanında düzenlediği ve 3 gün sürecek yılbaşı etkinlikleri, renkli görüntülerle başladı

Mezitli Belediyesinin Demokrasi Meydanında düzenlediği ve 3 gün sürecek yılbaşı etkinlikleri, renkli görüntülerle başladı. Işık ve müzik gösterilerinin yanı sıra Fosiller Grubunun konser verdiği ilk günde Yılbaşı Pazarı da yoğun ilgi gördü.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen yılbaşı eğlencesinin açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile vatandaşlar katıldı
Yılbaşı eğlencesinde, Kadın Üretici Pazarı, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, Mezitli Sanat Çarşısı, Mutlu Mezitli Şirketi, Mezitli Soroptimist Kulübü, Mezitli Kent Konseyi ve çok sayıda üreticinin açtığı stantlarda binlerce farklı hediyelik ürün, yiyecek ve içecekler konuklarla buluştu. Alanda oluşturulan farklı bölümlerde fotoğraf çektirerek yeni yıl eğlencesi ölümsüzleştiriliyor, çocuklar da palyaço ve animatörlerle eğlenceye doyuyorlar.

“Vatandaşlarımızı bekliyoruz”
Başkan Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, 2021 yılının Türkiye ve vatandaşlar için çok iyi geçmediğini belirterek, “Tüm bunlara karşın güzel günlerin yakın olduğuna inanıyor, sorunların çözümüne yönelik geliştirdiğimiz projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla yılın son günlerini güzel ve eğlenceli bir biçimde geçirebilmek için geçen yıl ara verdiğimiz yılbaşı kutlamalarımızı bu yıl yeniden yapıyoruz. Vatandaşlarımızı evlerinden televizyon izlemek yerine bu muhteşem ortama bekliyoruz” dedi.

“Başkan Tarhan Mezitli’ye onlarca eser kazandırdı”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da “Başkan Neşet Tarhan’ın öncülüğünde Mezitli’yi Mezitli yapan emekçi kardeşlerimizi selamlıyoruz. Burada başkanımızla gurur duyduğumu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde ne kadar verimli çalışmaları olduğunu en iyi bilenlerden birisiyim. Mezitli’ye sayısız eser kazandırdı. Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, 3 tane Çocuk Gündüz Bakımevi ve daha sayamadığımız onlarca tesis Mezitli’ye kazandırıldı. Bu kente tiyatro kazandırdı. Bunlardan daha da önemlisi hiçbir belediyede olmayan örnek bir model oluşturdu; Kadın Üretici Pazarları ile emeğiyle geçinen kadınları patron yaptı. Bugün 800 kadınımız üretimlerini değerlendiriyor, aile bütçelerine katkı sağlayarak daha iyi şartlarda yaşam sürüyor. Mezitli’nin gelişmesinde ve bugünkü noktaya gelmesinde en büyük emek Neşet Tarhan’ındır. Bir tarafım Mezitlili olarak, tüm Mezitlililer adına Başkan Neşet Terhan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Milletvekillerinin de konuşma yaptığı yılbaşı kutlamaları, Demokrasi Meydanında yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanala sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanala sıkışan köpek kurtarıldı
Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı
Kanala sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanala sıkışan köpek kurtarıldı
Başkan Yılmaz’dan 3 Ocak Zafer Yürüyüşüne davet
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan 3 Ocak Zafer Yürüyüşüne davet
Elvan: "Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Elvan: "Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz"
Nefise’siz ilk ders, hayali öğretmen olmakmış Mersin'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Buruk’un okulunda ilk ders hüzünlü başladı Çocuk gelişimi okuyan Nefise’nin öğretmen olma hayali kurduğu ve notlarına yazdığı öğrenilirken, sınıfında masasına resmi ile çiçekler bırakıldı Nefise'nin ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü A.Y.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi
YEREL HABERLER Nefise’siz ilk ders, hayali öğretmen ...
Kanala düşen köpeği belediye kurtardı
YEREL HABERLER Kanala düşen köpeği belediye kurtardı
Vali Su: “Birçok tarihi yer restore edilerek hizmete açıldı”
YEREL HABERLER Vali Su: “Birçok tarihi yer restore edilerek hizmete ...
Hırsızlık mallarını taşımak için otomobil çalmış
YEREL HABERLER Hırsızlık mallarını taşımak için otomobil çalmış
Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, Vali Su’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, Vali Su’yu ...
Hırsızlık mallarını taşımak için otomobil çalmış
YEREL HABERLER Hırsızlık mallarını taşımak için otomobil çalmış
Annesiyle yolda yürürken gasp edildi
YEREL HABERLER Annesiyle yolda yürürken gasp edildi
Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı
Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı Mersin'de tutuklanan şahsın, hırsızlık için otomobil çaldığı, işi bittikten sonrada otomobili aldığı yere bıraktığı belirlendi
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı Mersin'de ...
Motosikletli kapkaççılar, annesiyle yürürken çantasını çaldı
YEREL HABERLER Motosikletli kapkaççılar, annesiyle yürürken ...
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden fotoğrafçılık kursu
YEREL HABERLER Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden fotoğrafçılık kursu
Mersin'de çocuklar için yeni yıl eğlencesi başladı
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklar için yeni yıl eğlencesi başladı
Mersin'de çocuklar yeni yıl coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklar yeni yıl coşkusu yaşadı
Mersin'de odun dışı ürün satışında hedefler aşıldı
YEREL HABERLER Mersin'de odun dışı ürün satışında hedefler aşıldı
Mersin'de iki mahallede su sorunu sona erdi
YEREL HABERLER Mersin'de iki mahallede su sorunu sona erdi
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı
Mersin'de 'hamile bakım sütü' projesi, 3 bin 150 anne adayına ulaştı
YEREL HABERLER Mersin'de 'hamile bakım sütü' projesi, 3 bin 150 anne ...
Mersinliler yeni yılı 'sokak partisi' ile karşılayacak
YEREL HABERLER Mersinliler yeni yılı 'sokak partisi' ile ...
Mersin'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.