Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu. Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan, dün Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlenmiş, yine 5 kişi gözaltına alınırken, 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirilmişti.
Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.