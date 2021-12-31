Mersin'de öğrencilere yönelik 'motivasyon etkinliği' sürüyor

En güzel ve en özel yılbaşı mesajları 2022

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi tarafından başlatılan 'motivasyon etkinliği'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Anamur ve Bozyazı ilçelerinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri için ‘motivasyon’ konulu sunum düzenlendi. Seminerin sonunda Büyükşehir Belediyesinin ‘1 ekmek 1 çorba’ hizmeti ve çaykahve ikramıyla karşılanan gençler, Kent Orkestrası konserinde doyasıya eğlendi.

“Ulaşabildiğimiz bütün öğrencilere bu deneyimi yaşatmayı planlıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin motivasyonunu artırmak istediklerini belirterek, “Merkezimiz ve ilçelerimiz fark etmeksizin ulaşabildiğimiz bütün öğrencilere bu deneyimi yaşatmayı planlıyoruz. Yaşadıkları zorlu sınav sürecinde ihtiyaçları olan motivasyonu sağlamak için bu etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.