106 litre sahte içkiyi aracın motor ve bagajına gizlemişler

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Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, otomobilin motor ve bagaj kısmına gizlenen 106 litre sahte içki ve 42 anason kiti ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahte alkol imalatı yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, otomobilin motor ve bagaj kısmına gizlenen 106 litre sahte içki ve 42 anason kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ise işlemleri için jandarmaya götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-12-31 11:50:56



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