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Yerli aşı Turkovac Mersin'de yapılmaya başlandı

DHA

Yerli aşı Turkovac Mersin'de yapılmaya başlandı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yerli inaktif koronavirüs aşısı Turkovac uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısı olmak isteyenler sabahın erken saatlerden itibaren Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Mersin'de Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Sistem üzerinden randevu alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren aşı olmak için hastaneye geldi.
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Ali Börekoğlu, yerli aşıya ilginin yoğun olduğunu belirtti. Randevu sistemine Turkovac'ın tanıtıldığını kaydeden Börekoğlu, "Şu an yerli aşıya yoğun bir ilgi var. Hastalarımız geliyorlar ve 5'erli gruplar halinde aşı olduktan sonra 15 dakika kadar bekletip herhangi bir yan etki olmadığını gördükten sonra da sağlıklı bir şekilde gönderiyoruz. Randevulara Turkovac tanımlaması yapıldı. Çok basit bir uygulamayla Turkovac'ı seçerek, yeterince aşılama kapasitemiz olduğun için de sorun olmadan randevularını alabiliyorlar" dedi.
'YERLİ AŞI YAPTIRDIĞIM İÇİN GURURLUYUM'
Hatırlatma dozu olarak yerli aşı Turkovac yaptıran Kerim Gültekin (54), "Hatırlatma dozum gelmesine rağmen özellikle Turkovac'ı bekledim. Randevumu aldım ve yerli aşımızı vuruldum. Herkese tavsiye ederim. Daha önce çıksaydı Turkovac vurulurdum. Türk bilim adamlarına ve doktorlarımıza güvendiğim için hatırlama dozumda Turkovac'ı tercih ettim. Yerli aşımızı yaptırdığım için gururluyum" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-12-31 12:53:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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