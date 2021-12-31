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Mersin'de 2021’in bininci nikahını fenomen nikah memuru kıydı Mersin Büyükşehir Belediyesinde, bu yıl bin nikah kıyıldı Geçen yıl 445 nikahın kıyıldığı Büyükşehir Belediyesinde bu yıl evlenenlerin sayısı ikiye katlandı

İHA

Mersin'de 2021’in bininci nikahını fenomen nikah memuru kıydı Mersin Büyükşehir Belediyesinde, bu yıl bin nikah kıyıldı Geçen yıl 445 nikahın kıyıldığı Büyükşehir Belediyesinde bu yıl evlenenlerin sayısı ikiye katlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesinde bu yıl bin nikah kıyıldı. Pandemi sürecinin başladığı 2020 yılında 445 nikah kıyılırken, bu yıl nikah sayısı bine ulaşarak ikiye katlandı. Nerzan Sarıkaya ve Soner Kumcu çifti bininci nikahta ‘evet’ derken, nikahlarını ise çiftlere verdiği tavsiyelerle sosyal medyada 30 milyonun üzerinde görüntülemeyle fenomen haline gelen nikah memuru Dilek Yörük kıydı.
2020 yılında korona virüs salgınının pik yapması üzerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle nikah ve düğünlerin sayısında da belirgin bir düşüş yaşanmıştı. Bu yıl, alınan önlemler çerçevesinde kısıtlamaların kalkmasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesinde nikah patlaması yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesine gelen başvurular çerçevesinde geçen yıl 445 çiftin nikahı kıyılırken, bu rakam bu yıl yüzde 100 artışla bine ulaştı. Büyükşehir Belediyesinde yıl boyunca günde ortalama 3 çiftin nikahı kıyıldı. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesine bu yıl yapılan başvurulardan 45 çiftin nikahını da Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kıyarak, çiftlerin heyecanına ortak oldu.

Fenomen nikah memuru, meşhur konuşmasını bininci nikahta da yaptı
2021’in bininci nikahında Nerzan Sarıkaya ve Soner Kumcu çifti nikah masasına oturdu. Kongre ve Sergi Sarayında kıyılan nikaha çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Çift, mutlu günlerinin aynı zamanda bininci nikaha denk gelmesinin de heyecanını yaşadı.
Nikah memuru Dilek Yörük, sosyal medyada milyonlarca tıklanma alan ve kendisini fenomen haline getiren o meşhur konuşmasını bininci nikahta da yaptı. Yörük, diğer nikahlarda olduğu gibi Sarıkaya ve Kumcu çiftinin nikahında da şu tavsiyelerde bulundu:
“Evliliğinizi başkalarının evlilikleri ile kıyaslamayın. Peri masallarına aldanmayın, çünkü gerçek değiller. Öyle bir evlilik hayali ikinizi de üzer. Mükemmeli aramayın, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Birbirinizin geçmişini sorgulamayın lütfen. Adı üstünde ‘geçmiş’. Eşinizden sizin zihninizi okumasını beklemeyin. Ne yazık ki, bunu hiç kimse yapamıyor. İstediğiniz ya da istemediğiniz ne varsa açık açık söyleyin birbirinize. Konuşarak her şeyi çözebileceğimize inananlardanım. Birbirinize yaşam alanı bırakın. Çok bilindik bir hikayedir; kirpiler eşlerine dikenlerinin boyu kadar yaklaşırmış. Bilirmiş ki, çok yaklaştığında dikeni batacak ve eşinin canı yanacak. Siz de birbirinizin canını yakmamak adına o yaşam alanını lütfen bırakın birbirinize. Bizler, kendimizi kötülüklerden, tehlikelerden korumak adına etrafımıza duvarlar örüyoruz. Şu an duvarları olan iki insan yan yana geldiniz. ‘O duvarları yıkın’ demiyorum size; siz de bunu birbirinizden istemeyin lütfen. Ama o duvarlara el birliğiyle pencereler açın. Bütün bir hayatı o pencerelerden birlikte izleyin. Belki o pencerelerden birinin ya da birkaçının önüne çiçekler dikeceksiniz ve birlikte büyüteceksiniz o çiçekleri. Evliliğinizi yaşarken birbirinizin üzerine hesaplar yapmayın. Hesapsız yaşayın hayatınızı. Haritalara bakmadan yol alın. Lütfen ama lütfen birbirinizin sahibi değil, yoldaşı olmaya çalışın. ‘Her şey güzel olacak’ sözünü vermeyin birbirinize. Maalesef ki, olmuyor ama ola ki her şey kötü giderse ‘ben yine senin yanındayım’ sözü hepsinden daha kıymetli. Bir de çok sevdiğim bir cümle var benim, ses yankısını duymazsa kaybolur gider ya, insan da öyle. Kulak verin birbirinizin söylediklerine. Ne demek istediğini anlayarak dinleyin birbirinizi ki birbirinizin yankısı olun, kaybolup gitmeyin olur mu?”

“30 milyonu buldu görüntüleme sayısı”
Nikah memuru Yörük, bininci nikahı kıydıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, nikahlarda yaptığı konuşması ile sosyal medyada fenomen haline gelmesini değerlendirdi. Yörük, “İşinizle ilgili ön planda olmak zaten bambaşka güzel bir şey. Çiftlerime çoğunlukla bu konuşmayı yapıyorum. Bir beyefendi; ‘Anneniz, babanız vermez size bu öğütleri’ demişti. O kadar çok hoşuma gitmişti ki. Özellikle belediyem adına çok mutluyum, çünkü sosyal medyada inanılmaz bir görüntüleme oldu. 30 milyonu buldu şu an görüntüleme sayısı. 45 nikahımızı başkanım kıydı. Sadece bize yapılan başvurular bunlar. Başka belediyelere başvurular da var, onların sayısını tam olarak bilmiyorum ama bir 45 de çok rahat onlar var diye düşünüyorum. Bizim ulaştığımız bin nikah, şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesinde kıyılan son 4 yılın toplamından daha yüksek bir rakam. O da ayrı bir gurur bizim için” dedi.

“Bir yol arkadaşı buldum kendime”
Gelin Nerzan Sarıkaya da 2021 yılının kendileri için çok güzel geçtiğini belirterek, “Birbirimizi tanıdık. Bir yol arkadaşı buldum kendime. Bunun için çok mutluyum ve bunu tamama erdirdik. Dilek Hanıma, Vahap Beye çok teşekkür ediyorum. Her şey için sağ olsunlar. Yeni yıl herkese mutluluk getirsin bizim gibi” ifadelerini kullandı.
Damat Soner Kumcu ise “Belediye başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Dilek Hanıma çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar belli başlı süreçler, zorluklar yaşadık. Bugüne geldiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah yeni yıldan sonra da diğer yıllarımızı da hep bu şekilde güzel, mutlu geçiririz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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