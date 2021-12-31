Berdan Barajı mesire alanında tahribat ve hırsızlık

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı Devlet Bahçeli mesire alanında bulunan elektrik altyapısını oluşturan kablolar ve farklı aparatlar çalındı, bazı noktalarda tahribat yapıldı.

Alınan bilgiye göre, mesire alanındaki 5 adet aydınlatma direği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü. Direkler üzerinde takılı bulunan projektörler, kablolar, kapaklar çalındı. Aynı şekilde mesire alanının farklı noktalarında bulunan elektrik panolarına zarar verilip, içerisindeki ekipmanlar çalınırken, bazı noktalarda da yer altındaki kablolar söküldü.

Mesire alanında yer alan bazı kamelyalara da zarar verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılan mesire alanında yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili emniyet birimleri inceleme başlattı.

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