3 Ocak Şiir Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Toroslar Belediyesinin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği '3 Ocak Mersin’in kurtuluşu' konulu şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, milli mücadele ruhunun yaşatılması ve yeni nesle aktarılması amacıyla önem verdiği etkinliklerden biri olan şiir yarışmasına bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 58 eser katıldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, 'Üç Ocak destanı' adlı şiiri ile Mersin’den Mustafa Doğan birinci, 'Sahip çık Mersin’e 'vermem asla' adlı şiiri ile Mersin’in Mezitli ilçesinden Faruk Gökbulut ikinci, 'Mersin Üç Ocak' adlı şiiri ile Mersin’in Tarsus ilçesinden Nadir Doğancı ise üçüncü oldu.

Ödüller 3 Ocak'ta verilecek

Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verileceği şiir yarışmasının ödül töreni ise 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 08.00’da Toroslar Belediyesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanında son bulacak olan 'Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü’nün ardından saat 18.00’de Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerini 'Zafer Yürüyüşü’ne ve etkinliklere davet ederek, “Mersinimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlediğimiz yarışmamıza katılarak kentimizin kurtuluş mücadelesini en güzel ifadelerle mısralara döken tüm şairlerimize teşekkür ediyor, jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren yarışmacıları da tebrik ediyorum” dedi.

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