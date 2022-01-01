Mersin Emekli Evi'nde yeni yıl heyecanı yaşandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin Emekli Evi’nde düzenlenen yılbaşı etkinliğinde yeni yıl heyecanı yaşandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin Emekli Evi’nde düzenlenen yılbaşı etkinliğinde sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Kutlamada yılbaşı pastası kesildi ve üyeler yeni yıldan dileklerini dile getirdi. Emekli Evi üyeleri 2022’den ‘sağlık, huzur, mutluluk ve umut’ diledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, yıl boyunca pandemi tedbirlerine uyarak farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Onlardan aldığımız olumlu geri dönüşler bize güç kattı. Yılın son gününde de yine emeklilerimizle birlikte yeni yıla bir ‘merhaba’ demek için toplandık. Onlardaki enerji gerçekten bize güç katıyor. Burada onlarla olmak çok güzel. Yeni yıl dileklerimizi ilettik, güzelliklerimizi paylaştık. Mutluluk verici bir tablo. 2022'de de yine üyelerimizden aldığımız güçle etkinliklerimiz devam edecek. Bütün emeklileri bekliyoruz” dedi.

“Emekli Evi olarak aile olduğumuzu hissettirdik”

Mersin Emekli Evi Sorumlusu Gülşah Arslan da 2021 yılının Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından ‘sevgi ve iyileşme yılı’ olarak nitelendirildiğini hatırlatarak, “Biz de bu düşünce ile sevgimizi paylaşmak istedik. İleri yaş, pandemi koşullarında en zorlu dönemi yaşayan gruptu. Emekli Evi olarak aile olduğumuzu hissettirdik. Vahap Başkanımızın desteklerini her zaman onlara sunduk. Sevgi ve iyileşme yılında, son gününde bir arada olup sevgimizi paylaşmak istedik” diye konuştu.

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