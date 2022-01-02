Müftülükten 'Tarsus'taki bazı camilere imam görevlendirilmediği' iddialarına yalanlama

Mersin Müftülüğü, "Tarsus'taki bazı camilere imam görevlendirilmediği" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Bir köşe yazısındaki iddialarla ilgili müftülükten yapılan açıklamada, Tarsus'ta önceki Belediye Başkanı Şevket Can döneminde 8 caminin inşaatına başlandığı, 3'ünün tamamlanarak hizmete açıldığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına devri gerçekleştirilen bir camiye de kadro tahsis edilerek imamhatip ataması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Diğer yedi caminin ise mevcut belediye tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli bahanelerle devri gerçekleştirilmediği için kadro tahsisi yapılamamış, resmi imamhatip ataması da gerçekleştirilememiştir" ifadeleri yer aldı.

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35. maddesinde, 'Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde izinli veya izinsiz ibadete açılan cami ve mescitlerin yönetiminin 3 ay içerisinde başkanlığa devredileceği' hükmünün yer aldığı hatırlatılan açıklamada, "Yasa gereği yeni yaptırılan camiler bir protokolle Diyanet İşleri Başkanlığına devredilir. Müftülük de buraya kadro tahsisi ve imamhatip atama işlerini gerçekleştirir. Bahse konu camilerin devrinin gerçekleştirilmesi için Tarsus Belediye Başkanlığına 2018 yılından beri 8 defa yazı yazılmış, henüz imar durumlarının hazır olmadığı gibi gerekçelerle camilerin devri Diyanet İşleri Başkanlığı veya İlçe Müftülüğüne gerçekleştirilmemiştir. Belediyenin camilerin devrini gerçekleştirmesi için ileri sürdüğü gerekçeler '633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un ek 4. maddesine aykırı gerekçelerdir" denildi.

Bununla birlikte söz konusu camilerin hizmete açıldığı andan itibaren camilere İlçe Müftülüğü tarafından fahri imamhatip ataması yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte sadece bir ay gibi kısa bir süre görevli eksikliğinden dolayı vakit namazlarında imamhatip görevlendirilmesi yapılamamış, cuma namazlarına ise hiçbir eksikliğe mahal vermeden sürekli görevlendirme yapılmıştır. Söz konusu camilerde halen ilçe müftülüğü tarafından geçici görevlendirilen imamhatipler görev yapmaktadır. Bu süreçte de belediyenin bu camilere imamhatip görevlendirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Atanan imamların geri çekildiği, belediyenin kendi imamlarını atamış olduğu iddiası da doğru değildir."

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