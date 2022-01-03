Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde hedefler aşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde hedefler aşıldı

İHA

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde hedefler aşıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, 2021 yılı için makine ve ikmal programlarında konulan hedeflerin aşıldığı bildirildi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı bina ve tesislerden büyük onarım olarak bir işletme müdürlüğü, 5 ilk müdahale ekip binası, 5 toplu koruma binası, bir 5 katlı 10’lu lojman, 1 pilot evi gerçekleştirildi. Yine ihata duvar tesisi olarak ise Bölge Müdürlüğü Kampüsü, işletme müdürlüğü, toplu koruma ve muhtelif depolarda tesisler gerçekleştirildi.
Ayrıca ek bütçede yer alması sağlanıp, 20 ay içinde tamamlanması planlanan Bölge Müdürlüğü İdare Hizmet Binasının ihalesi yapılarak, aralık ayı başında inşaatına başlandı.
Bunun yanında 2021 yılında 13 adet orman yolları yol şebeke plan yapımı, 145 kilometre yeni orman yolu, 112 kilometre orman yolunun büyük onarımı, 20 kilometre üst yapı, 27 kilometre sanat yapısı ve 60 kilometre traktör yolu yapımı gerçekleştirildi.
Öte yandan ilk defa Bölge Müdürlüğüne bağlı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünde çatı tipi G.E.S yapıldı.134,4 kW’a olan G.E.S. yaklaşık yılda 190 bin kilovatsaat elektrik üretecek. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'nün yıllık elektrik tüketimini karşıladıktan sonra 80 bin kilovatsaat karşılığı tutar gelir elde edilecek. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde yapılmak üzere 2 adet G.E.S programa konuldu.
Bölge Müdürlüğü makine parkında bulunan hizmet araçlarından bakanlık oluru ile 20 adet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve 2 adet ilçe belediyelerine hizmet vasıtası olarak verilirken, 2021 yılı içerisinde makine performansları bağlamında dozer, greyder ve ekskavatör kullanımında 28 orman bölge müdürlüğü içerisinde birinci sırada yer aldı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce ilan edilen 28 yayladan 22’sınde revizeler yapılarak yılın başında 679 adet bina, sabit kıymet kayıtlarına alınırken, 663 adet binanın kiralama işlemleri tamamlandı. Toplam 28 yaylada kiraya verilen 751 adet binadan 648 bin 821 TL kira alındı. Ayrıca, operatöre yönelik uygulamalı eğitimler verilerek bilgileri ve kullanım yetenekleri geliştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 'Kurtuluş Haftası Kutlamaları' başladı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Hayallerim Mersin'de sığmıyor"
YEREL HABERLER Mersin'de 'Kurtuluş Haftası Kutlamaları' ...
Engelli bireyler, aileleriyle birlikte Tarsus'ta unutulmaz anlar yaşadı
YEREL HABERLER Engelli bireyler, aileleriyle birlikte Tarsus'ta ...
Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük: "Şu an ilçemizde son teslimatlarla birlikte 87 kuruma kütüphane kurmuş olacağız" "Kütüphanelerimize kitap bağışı kampanyası yapacağız, ilçemizdeki vatandaşlardan okudukları kitapları hediye etmelerini, öğrencilerle buluşturmalarını istiyoruz"
YEREL HABERLER Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi ...
Özel çocuklar sporla hayata tutunuyor Erdemli'de hazırlanan spor merkezinde özel çocuklar için 'spor terapisi' gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar sporla hayata tutunuyor Erdemli'de ...
Mersin Metrosunun temeli yarın atılıyor
YEREL HABERLER Mersin Metrosunun temeli yarın atılıyor
Yerel gazete panosuna çirkin saldırı
YEREL HABERLER Yerel gazete panosuna çirkin saldırı
Patlayan kalorifer kazanının verdiği hasar gün ağrınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Patlayan kalorifer kazanının verdiği hasar gün ...
Emekli öğretmenler Kır Çiçeklerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Emekli öğretmenler Kır Çiçeklerini ziyaret etti
Oğluna haksızlık yapıldığı gerekçesiyle başladığı atletizmde ödüle doymadı
YEREL HABERLER Oğluna haksızlık yapıldığı gerekçesiyle başladığı ...
Göçmen Katlı Kavşağına alternatif olacak yol yenilendi
YEREL HABERLER Göçmen Katlı Kavşağına alternatif olacak yol ...
Müftülükten 'Tarsus'taki bazı camilere imam görevlendirilmediği' iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Müftülükten 'Tarsus'taki bazı camilere imam ...
Akdeniz'in simgesi bir bir ölüyor... İki haftada ikinci kez bulundu Mersin’in Erdemli ilçesinde plaj ve balıkçı barınağının olduğu bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen ölü caretta caretta bulundu İki hafta önce de aynı bölgede 50 yaşlarında bir caretta caretta ölü olarak bulunmuştu
YEREL HABERLER Akdeniz'in simgesi bir bir ölüyor... İki haftada ...
Kalorifer kazanı patladı, araç ve iş yerleri hasar gördü
YEREL HABERLER Kalorifer kazanı patladı, araç ve iş yerleri hasar ...
Kuraklığa dikkat çekmek için denize girdiler
YEREL HABERLER Kuraklığa dikkat çekmek için denize girdiler
Mersin Emekli Evi'nde yeni yıl heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Mersin Emekli Evi'nde yeni yıl heyecanı yaşandı
Mersin'in 100. kurtuluş yıldönümü etkinliklerle kutlanacak
YEREL HABERLER Mersin'in 100. kurtuluş yıldönümü etkinliklerle ...
3 Ocak Şiir Yarışmasında dereceye girenler belli oldu
YEREL HABERLER 3 Ocak Şiir Yarışmasında dereceye girenler belli oldu
Vali Su, yılbaşı tedbirlerini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Su, yılbaşı tedbirlerini yerinde inceledi
Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci grup, 2022 yılının soğuk ilk gününde denize girerek mavi suların keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu ...
Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip ...
Mersin'de yılbaşı gecesi trafik uygulamaları arttırıldı
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı gecesi trafik uygulamaları ...
Motosikletli gaspçılar önce kameraya sonra polise yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda yürüyen iki kadından birinin kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan motosikletli 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli gaspçılar önce kameraya sonra polise ...
Mersinliler 2022'yi 'sokak partisi' ile karşıladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "2022 yılı inanç ve umut yılı olsun"
YEREL HABERLER Mersinliler 2022'yi 'sokak partisi' ile ...
Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Vali Su'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Vali Su'yu ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.