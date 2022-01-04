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TÜİOSB’nin “İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi”ne ÇKA'dan hibe desteği Balta: "İşletmelerin verimlilik, üretim süreçlerinde optimizasyon ve izlenebilirlik gibi standartlara erişimlerinin sağlanması için dijital dönüşüm altyapısının geliştirilmesini hedefliyoruz"

İHA

TÜİOSB’nin “İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi”ne ÇKA'dan hibe desteği Balta: "İşletmelerin verimlilik, üretim süreçlerinde optimizasyon ve izlenebilirlik gibi standartlara erişimlerinin sağlanması için dijital dönüşüm altyapısının geliştirilmesini hedefliyoruz"

MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) tarafından hazırlanan “İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu “Üreten Şehirler” programı kapsamında 2021 yılı Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan ilk proje oldu.
Tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dijitalleşmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Endüstri 4.0 odaklı sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüten MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin hazırladığı 'İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi' Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan (ÇKA) hibe desteği almaya hak kazandı. ÇKA Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende bir araya gelen TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ile ÇKA Genel Sekreter Vekili Ahmet Rıfat Duran, İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi'nin desteklenmesine dair sözleşmeyi imzaladı.

"Yönetim ve yatırımcının dijital dönüşümü için kurumsal yapı oluşturacağız"
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, ÇKA’nın 2021 Yılı Üreten Şehirler programı kapsamında hazırladıkları İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi'nin desteklenecek olmasından büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirtti. Türkiye’nin ilk ihracat odaklı, yeşil ve dijital OSB’si olma yolunda ilerleyen TÜİOSB’nin yönetim ve yatırımcısının dijital dönüşümü konusunda ihtiyaç duyduğu kurumsal yapıyı tesis edeceklerini ve teknik düzeyde bilgi eksikliğini gideceklerini vurgulayan Başkan Akyürek Balta, “İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi ile TÜİOSB’de yer alacak işletmelerin verimlilik, üretim süreçlerinde optimizasyon ve izlenebilirlik gibi standartlara erişimlerinin sağlanması için dijital dönüşüm altyapısının geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

"Yeşil dönüşümün yolu verimliliği artırmaktan ve izlenebilirlikten geçiyor"
Tarsus ilçesi Kurbanlı mevkiinde projelendirdikleri TÜİOSB’de 500 milyon dolarlık yatırımla kurulacak 100 fabrikada 10 bin kişiye istihdam ve ilk etapta yıllık 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini kaydeden Başkan Akyürek Balta, “TÜİOSB olarak hedef pazarlara yönelik sürdürülebilir ihracatın tek koşulunun yeşil dönüşüme uyum sağlamak olduğuna inanıyoruz. Yeşil dönüşüme uyum sağlamanın ilk koşulunun ise OSB bünyesindeki işletmelerin kaynak kullanımının kontrolünden, verimliliğin artmasından ve izlenebilir bir sistem kurmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Tüm bu hedeflere ulaşmak için işletmelerin dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz. Hayata geçireceğimiz İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi sayesinde de TÜİOSB’yi Türkiye’de Yeşil Mutabakat’a uyumlu ve verimliliğin azami düzeye çıkarıldığı, kaynak kullanımının optimize edildiği ve dijital dönüşümünü tamamlamış fabrikaların faaliyet gösterdiği bir yapı olarak ülkemize kazandıracağız. Projemizin tamamlanmasının ardından kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi ve yeşil dönüşümün temellerinin atılması sonucunda, bölgesel ve ülkesel düzeyde yapılacak benzer çalışmalar için referans bir kurumsal yapıyı hayata geçirmiş olacağız. Aynı zamanda projemizin hedef kitlesi arasında Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri de yer almaktadır. Teknik ve bilişim altyapısı tamamlanmış merkezimizde, bölgedeki farklı sektörlerde üretim yapan sanayi işletmelerine de eğitim ve hizmet verileceğinden Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren firmalarının dijital dönüşümlerine büyük oranda katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

"Teknoloji geliştirme kuruluşlarıyla iş birliği içinde üç ana konuda çalışma yapacağız"
Projenin TÜİOSB bünyesinde kurulacak ArGe, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin teknik ve insan kaynakları altyapısının oluşumuna da katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Akyürek Balta, şunları söyledi:
“Hazırladığımız proje, ArGe, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin önemli bir bileşenini oluşturacak. TÜİOSB olarak bünyemizde yer alacak işletmelerin verimlilik ve kaynak kullanımında optimizasyonunu sağlama noktasında aynı seviyede yer almaları ve birlikte gelişmelerini istiyoruz. Bu amaçla firmaların dijital dönüşümleri için inisiyatif kullanarak liderlik ediyoruz. Türkiye’nin önde gelen teknoloji geliştirme kuruluşları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde TÜİOSB yönetimi ve yatırımcısı için üç ayrı çalışma yapmaya karar verdik. Buna göre Yetkinlik Geliştirme Programı, Dijital Olgunluk Değerlendirme ve Yol Haritası ile Dijital İkiz Fabrika Pilot Çalışması gerçekleştireceğiz. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere Çukurova Kalkınma Ajansı’nın yöneticilerinin projemize gösterdiği ilgiden ve sağladıkları destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.”
ÇKA Genel Sekreter Vekili Ahmet Rıfat Duran ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sunduğu hibe desteğinin dijitalleşme yolunda Mersin ve Adana için bir başlangıç olacağını dile getirip, TÜİOSB’nin elde edeceği kazanımların bölgedeki diğer sanayi üsleri için de model oluşturacağını ifade etti. Ahmet Rıfat Duran, İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi’nin paydaşlarına başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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