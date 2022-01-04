6 bin 500 liraya kopya düzeneği Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 1 kişi, suçüstü yakalandı Şahsın üst aramasında 6 bin 500 liraya kopya düzeneği kurdurduğu tespit edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 1 kişi, suçüstü yakalandı. Şahsın üst aramasında 6 bin 500 liraya kopya düzeneği kurdurduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ESınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğini gören görevliler, ilçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada A.C.U. isimli şahsın üzerinde kemer arkasına gizlenmiş taşınabilir modem ve kopya düzeneği, yaka düğmesi şeklinde gizli kamera, 1 kulakiçi kablosuz kulaklık bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin kopya düzeneğini 6 bin 500 liraya S.S. isimli şahsa hazırlattığı, 3 bin lira ödeme yaptığı, sınav sonrası da geri kalan ödemeyi yapacağı öğrenildi.
A.C.U. gözaltına alınırken, S.S.'nin aranmasına devam ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.