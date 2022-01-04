Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dörtler Kadelli bölgesi eski Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 33 AGN 403 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araç içerisinde bulunan E.A., S.A., İ.A. ve S.T.A. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil servis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi aramakurtarma ve güvelik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Tarsus’taki hastanelere kaldırıldı.

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