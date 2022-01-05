Mersin'de akaryakıt kaçakçılığına suçüstü: 2 tutuklama



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Seka Limanı çevresinde fiziki takiple Lübnan plakalı TIR'ın şoförleri M.E.R. ile M.C.'nin, Ö.T.'ye kaçak akaryakıt sattığı belirlendi. Menşesi belli olmayan 1275 litre akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Silifke'de menşesi belirsiz akaryakıtın satıldığı istihbaratını aldı. Çalışma başlatan ekipler, Lübnan'dan getirilen TIR'dan mazot satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, Taşucu Mahallesi Seka Limanı çevresinde fiziki takiple Lübnan plakalı TIR'ın şoförleri Lübnan uyruklu M.E.R. ile M.C.'nin, Ö.T.'ye kaçak akaryakıt sattığını belirledi. 3 şüpheli, gözaltına alınırken, arama sonucu 1275 litre menşesi belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.E.R. ile M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.T. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mustafa ERCAN

2022-01-05 11:22:49



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